Acompañado por Frigerio, Allende renovó su mandato en UPCN hasta el 2030

José Allende renovó su mandato como secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) de Entre Ríos para el período 2026-2030. La nueva etapa tendrá a Cristina Melgarejo como secretaria adjunta, luego del respaldo que obtuvo en las últimas elecciones del sindicato que representa a trabajadores estatales provinciales.

El anuncio se realizó durante una reunión de la Comisión Directiva en la sede sindical de Paraná. Allí, Allende destacó los resultados de la gestión que finaliza y anticipó que la defensa de los trabajadores continuará como eje central de los próximos cuatro años.

“Estamos muy orgullosos de estos cuatro años transcurridos, en los que podemos mencionar gran cantidad de logros en beneficio de los trabajadores”, expresó el dirigente.

Además, señaló que el objetivo será “sostener la defensa de los compañeros con las mismas herramientas, el mismo entusiasmo y la misma convicción de siempre”. Los lineamientos de la nueva etapa se definirán en una próxima reunión de la Comisión Directiva y quedarán plasmados en un programa de trabajo.

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Sobre el cierre del encuentro estuvo presente el gobernador Rogelio Frigerio, acompañado por el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, y el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano.

Durante su intervención, el mandatario destacó el trabajo conjunto con UPCN y agradeció al sindicato por la “valentía y el coraje” de participar en el debate de reformas que considera importantes para Entre Ríos.

Frigerio sostuvo que una parte de la dirigencia comprendió la necesidad de avanzar en una misma dirección, “para el lado de la gente”, y defendió el diálogo como herramienta para construir acuerdos.

“Muy pocos entendieron que para el beneficio de los trabajadores a lo mejor no era gritar, sino sentarse a una mesa para ver cómo podíamos tener las mejores leyes, que posibilitaran la sustentabilidad y además fueran las mejores para nuestra gente”, afirmó.

En ese sentido, destacó los cambios impulsados en la carrera de la Administración Pública, entre ellos, la implementación de concursos. Según señaló, esas modificaciones fueron resultado de un proceso de trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y los representantes de los trabajadores estatales.

“Fueron 33 meses de trabajo en conjunto que siempre han sido intentando mejorar la realidad de los trabajadores públicos”, remarcó.

Por su parte, Allende agradeció la presencia de Frigerio y valoró que se mantuviera abierto el diálogo institucional durante los últimos tres años, pese a las diferencias políticas e ideológicas entre el sindicato y el Ejecutivo.

“Es importante rescatar que un gobierno que no es de nuestra línea política o ideología haya respetado durante estos tres años a esta conducción, que tiene un perfil netamente peronista”, manifestó.

El dirigente afirmó que ese vínculo permitió presentar reclamos y sostener conversaciones con las autoridades, incluso cuando no hubo coincidencias. En ese marco, señaló que algunas demandas encontraron respuesta, mientras que otras continúan pendientes.

“Pudimos hablar sin ningún tipo de trabas, poniéndonos o no de acuerdo en algunas cosas, pero siempre con las puertas abiertas para que cada reclamo de los trabajadores fuera escuchado”, expresó.

Allende también se refirió a los cuestionamientos que recibió por mantener un canal de diálogo con el Gobierno provincial. Según afirmó, fue calificado de “therian”, “perrito faldero” y oficialista por esa postura.

Frente a esas críticas, defendió la importancia de preservar la institucionalidad democrática y sostuvo que las diferencias con una gestión deben resolverse mediante el voto, mientras que las protestas deben orientarse a reclamos concretos.

“Vivimos en democracia y a la gobernabilidad la debemos garantizar, no un gremio, sino todos los argentinos. Y si no nos gusta un gobierno, hay que sacarlo con el voto, no con la protesta, que es para reclamos puntuales”, manifestó.

Finalmente, el secretario general de UPCN anticipó que el sindicato deberá continuar trabajando durante el próximo año con la actual gestión provincial y luego con las autoridades que resulten elegidas para el siguiente período.

“Dialogar con el gobierno es la única forma de defender a los trabajadores”, concluyó.