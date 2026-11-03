*ADULTOS MAYORES COMPARTIERON UNA JORNADA DE ACTIVIDAD FÍSICA, INTEGRACIÓN Y ENCUENTRO*

El pasado sábado comenzó el Triatlón de la Tercera Edad, una iniciativa organizada por la Municipalidad de Concordia, a través del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, junto a Codesal, con el objetivo de promover la actividad física, la integración y el encuentro entre adultos mayores.

La primera jornada se desarrolló en la Costanera de Concordia, frente a Prefectura, donde los participantes compartieron una tarde de movimiento, diversión y compañerismo. La actividad estuvo a cargo del profesor Miguel Pérez Saipe y contó con diferentes juegos y desafíos recreativos, como Kösser, Cornhole y Kubb.

Al respecto, Gladys Portugal, jefa del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, destacó la importancia de generar propuestas que permitan a las personas mayores mantenerse activas, compartir experiencias y fortalecer sus vínculos sociales. En ese sentido, señaló que este tipo de encuentros contribuye al bienestar integral, promoviendo la participación, la recreación y una vida más saludable.

La propuesta se realiza por parejas y con inscripción gratuita, generando un espacio de participación y recreación en el que las personas mayores pueden disfrutar de actividades al aire libre, fortalecer vínculos y compartir experiencias.

El cronograma tendrá continuidad los días 14 y 28 de noviembre, mientras que el 12 de diciembre se llevará adelante la última jornada, con el cierre y la premiación del torneo.

A través de este tipo de iniciativas, el Municipio continúa impulsando políticas destinadas a las personas mayores, generando espacios de participación activa, promoviendo hábitos saludables y contribuyendo a mejorar su calidad de vida.

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