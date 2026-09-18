*ADVERTENCIA DE BROMATOLOGÍA A RAÍZ DE LA CIRCULACIÓN DE UN PRODUCTO ADULTERADO *

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Bromatología, informa que, con el objetivo de preservar la salud de la población y en función de la notificación emitida por el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB), se encuentra realizando tareas de verificación y detección en comercios de nuestra ciudad del producto falsificado denominado queso sardo marca Estancia María Luisa, que consigna RNE N° 08-002087 Y RNPA N° 025/08002087/01 y como elaborador a Estancia Doña Luisa S.R.L.

El ICAB ha resuelto prohibir la elaboración, fraccionamiento, tenencia con fines de comercialización, transporte, distribución, comercialización y ofrecimiento mediante plataformas de venta en línea, en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos, de este producto falsificado.

Cabe destacar que la medida establecida alcanza exclusivamente al producto falsificado identificado y no al producto legítimamente registrado bajo RNPA N° 08-002087, correspondiente al establecimiento con RNE N° 08-002087, de titularidad Estancia María Luisa SRL.

Desde la Dirección de Bromatología Municipal se solicita a comerciantes, distribuidores y consumidores que en caso de detectar unidades pertenecientes a la IMAGEN I del citado producto, eviten su comercialización y/o consumo y den aviso a los teléfonos 429-1516 o Whatsapp 3454-085487. --