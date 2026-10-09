*AGENDA CON PROPUESTAS PARA COMPARTIR ESTE FIN DE SEMANA LARGO *

Concordia invita a sus vecinos y visitantes a disfrutar este fin de semana largo de una amplia variedad de experiencias, con múltiples espacios, atractivos y propuestas para recorrer la ciudad y compartir en familia.

La Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) invitan a disfrutar del fin de semana largo y descubrir las distintas experiencias que ofrece la ciudad. A continuación, la agenda completa de actividades:

*Castillo San Carlos*

Todos los días: 9 a 19 h.

Domingo 11: inauguración de la muestra fotográfica “El Principito: Donde los recuerdos florecen en el corazón”, 19 h.

Domingo 11: Noche de las Linternas, 20h.

Lunes 12: visita guiada especial a cargo de la Arq. Alejandra Bruno, 18 h.

*Sitio Histórico Naranjal de Pereda*

Viernes 9: 7 a 13 h.

Sábado 10, domingo 11 y lunes 12: 16 a 18 h.

Un espacio para conocer el primer asentamiento previo a Concordia, sus ruinas jesuíticas y las huellas del Éxodo Oriental.

*Museo Arruabarrena*

Viernes 9: muestra documental “La Catedral de Concordia en la historia concordiense a través de sus archivos históricos inéditos”, 10 h.

*Circuito peatonal Arquitectura Nocturna*

Viernes 9: salida desde el Centro de Información Turística (Mitre y Pellegrini), 20 h.

*Experiencias de Campo*

Establecimiento La Angélica

Viernes 9 y lunes 12: Día de campo, de 11 a 17 h, con asado a la estaca, show en vivo, granja educativa y visita guiada.

Sábado 10 y domingo 11: Sesiones con Caballos, Constelaciones y Coaching, de 10 a 14 h.

Sábado 10, domingo 11 y lunes 12: Cabalgatas, a las 15, 16 y 17 h.

Finca La Mayólica

Sábado 10, domingo 11 y lunes 12: Día de Campo, de 11 a 17 h.

*Deporte y Aventura*

Navega Lago Salto Grande – Turismo Las Palmas

Sábado 10 y domingo 11: recorridos guiados por la Represa, costas uruguayas y playas locales, a las 9.30 y 16 h.

*Costa Bici*

Sábado 10 y domingo 11: desde las 14 h, en la Costanera de Concordia.

*Ferias y encuentros *

Feria Cultural de la Diversidad

Sábado 10, domingo 11 y lunes 12: desde las 10 h, Plaza 25 de Mayo.

Expositores cafeteros y pasteleros

Sábado 10 y domingo 11: de 11 a 21 h, Paseo Bicentenario.

*Oktoberfest *

Viernes 9 y sábado 10: desde las 19 h, Parque Central Viñedos Moulins – Ex Estación Norte.

*Feria Paseo del Río*

Domingo 11: de 14 a 18 h, Parque San Carlos, Belgrano y Arruabarrena.

*6.ª Fiesta Gaucha*

Domingo 11: desde las 9 h, en Los Charrúas.

Para conocer más detalles sobre cada actividad, horarios y posibles modificaciones, se puede consultar las redes de Compartí Concordia, comunicarse al 345 508 0276 o acercarse al Centro de Información Turística, ubicado en Mitre y Pellegrini. --