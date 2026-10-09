*AGENDA CON PROPUESTAS PARA COMPARTIR ESTE FIN DE SEMANA LARGO *
Concordia invita a sus vecinos y visitantes a disfrutar este fin de semana largo de una amplia variedad de experiencias, con múltiples espacios, atractivos y propuestas para recorrer la ciudad y compartir en familia.
La Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) invitan a disfrutar del fin de semana largo y descubrir las distintas experiencias que ofrece la ciudad. A continuación, la agenda completa de actividades:
*Castillo San Carlos*
Todos los días: 9 a 19 h.
Domingo 11: inauguración de la muestra fotográfica “El Principito: Donde los recuerdos florecen en el corazón”, 19 h.
Domingo 11: Noche de las Linternas, 20h.
Lunes 12: visita guiada especial a cargo de la Arq. Alejandra Bruno, 18 h.
*Sitio Histórico Naranjal de Pereda*
Viernes 9: 7 a 13 h.
Sábado 10, domingo 11 y lunes 12: 16 a 18 h.
Un espacio para conocer el primer asentamiento previo a Concordia, sus ruinas jesuíticas y las huellas del Éxodo Oriental.
*Museo Arruabarrena*
Viernes 9: muestra documental “La Catedral de Concordia en la historia concordiense a través de sus archivos históricos inéditos”, 10 h.
*Circuito peatonal Arquitectura Nocturna*
Viernes 9: salida desde el Centro de Información Turística (Mitre y Pellegrini), 20 h.
*Experiencias de Campo*
Establecimiento La Angélica
Viernes 9 y lunes 12: Día de campo, de 11 a 17 h, con asado a la estaca, show en vivo, granja educativa y visita guiada.
Sábado 10 y domingo 11: Sesiones con Caballos, Constelaciones y Coaching, de 10 a 14 h.
Sábado 10, domingo 11 y lunes 12: Cabalgatas, a las 15, 16 y 17 h.
Finca La Mayólica
Sábado 10, domingo 11 y lunes 12: Día de Campo, de 11 a 17 h.
*Deporte y Aventura*
Navega Lago Salto Grande – Turismo Las Palmas
Sábado 10 y domingo 11: recorridos guiados por la Represa, costas uruguayas y playas locales, a las 9.30 y 16 h.
*Costa Bici*
Sábado 10 y domingo 11: desde las 14 h, en la Costanera de Concordia.
*Ferias y encuentros *
Feria Cultural de la Diversidad
Sábado 10, domingo 11 y lunes 12: desde las 10 h, Plaza 25 de Mayo.
Expositores cafeteros y pasteleros
Sábado 10 y domingo 11: de 11 a 21 h, Paseo Bicentenario.
*Oktoberfest *
Viernes 9 y sábado 10: desde las 19 h, Parque Central Viñedos Moulins – Ex Estación Norte.
*Feria Paseo del Río*
Domingo 11: de 14 a 18 h, Parque San Carlos, Belgrano y Arruabarrena.
*6.ª Fiesta Gaucha*
Domingo 11: desde las 9 h, en Los Charrúas.
Para conocer más detalles sobre cada actividad, horarios y posibles modificaciones, se puede consultar las redes de Compartí Concordia, comunicarse al 345 508 0276 o acercarse al Centro de Información Turística, ubicado en Mitre y Pellegrini. --
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