*AGENTES MUNICIPALES SE CAPACITARON MEDIANTE EL PROGRAMA “CONCORDIA, CIUDAD ANFITRIONA”*

*La iniciativa impulsada por la Subsecretaría de Turismo y el EMCONTUR contó con la participación de personal del Estacionamiento Medido. Se desarrolló en dos jornadas teórico-prácticas orientadas a fortalecer su rol como primeros informantes turísticos en la vía pública.*

En vísperas de la temporada de verano, la Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Turismo y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), llevó a cabo el programa de formación “Concordia, ciudad anfitriona”, dictado por la guía de turismo Julia Niez que fue destinado al personal de Estacionamiento Medido.

La propuesta reconoció el valor estratégico de estos agentes como punto de contacto directo y cotidiano con quienes visitan el centro de la ciudad. A lo largo de dos encuentros, los asistentes adquirieron pautas y herramientas para brindar una atención de excelencia: información precisa, amabilidad, capacidad de respuesta y predisposición, entendiendo que la vivencia del turista se construye desde el primer momento en la vía pública.

Durante las jornadas se repasaron detalladamente los principales atractivos y circuitos de la ciudad, destacando el patrimonio y la identidad local a través del Castillo San Carlos, El Naranjal de Pereda y sus visitas guiadas, la arquitectura urbana, los museos y la gastronomía regional, con productos como vinos, nuez pecán, arándanos, citrus y miel. Asimismo, se abordaron las propuestas de naturaleza y relax, que incluyen los complejos termales, la represa y el complejo hidroeléctrico de Salto Grande, junto con las alternativas de aventura y náutica en el lago, a través de las experiencias que ofrecen Lago Aventura y Turismo Las Palmas.

Como cierre del programa, los participantes realizaron una salida en el Bus Turístico por el área céntrica y el emblemático Parque San Carlos, vivenciando el recorrido en primera persona para orientar con precisión y calidez a los visitantes en la calle.

Con esta capacitación integral la Subsecretaría de Turismo y el EMCONTUR refuerzan la preparación de sus trabajadores municipales para la temporada estival, consolidándose como un destino seguro, informado y hospitalario.

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