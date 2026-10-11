*ALTURA DEL RÍO URUGUAY FRENTE AL PUERTO DE CONCORDIA*

La Municipalidad de Concordia, a través del Comité Operativo de Emergencias (COE), informa sobre la altura del río Uruguay frente al puerto de Concordia, de acuerdo al último parte emitido por el área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

Hasta las 15:00 horas de mañana lunes 12 de octubre, la cota máxima referida al puerto de Concordia no superará los 11,80 metros. El nivel del embalse tenderá a 32,40 metros.

Tendencia del nivel del río: estable.

Evacuaciones: hasta este domingo, fueron evacuadas 7 familias; 4 fueron trasladadas al centro de evacuados ex Bagley, 12 adultos y 10 menores. Las restantes 3 familias fueron trasladadas a casas de familiares.

Se solicita a la comunidad mantenerse informado a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Concordia y de CTM.

*RECOMENDACIONES*

Para mitigar los efectos de las intensas precipitaciones y creciente del río Uruguay, es importante que asumamos el compromiso de cuidar nuestro espacio:

No arrojar residuos a desagües, reservorios, arroyos, alcantarillas o cunetas. No sacar residuos domiciliarios fuera de horario. Evitar hacerlo en los días con pronósticos de lluvias. Mantener limpias rejillas, canaletas y desagües domiciliarios. No transitar por los sectores afectados por la creciente. Respetar la cartelería e indicaciones del personal que se encuentre trabajando en la zona.

Entre todos, construimos una ciudad más preparada.

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