*LA MUNICIPALIDAD PARTICIPÓ DE LA FERIA DE EMPLEO Y TALENTO REGIONAL DE LA UNER*

La Dirección de Empleo de la Municipalidad de Concordia participó de la Feria de Empleo y Talento Regional, organizada por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), a través de la Facultad de Ciencias de la Administración y la Facultad de Ciencias de la Alimentación.

El encuentro se desarrolló en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la Administración, bajo el lema “Conectando el talento universitario con el desarrollo de la Región de Salto Grande”, y constituyó un espacio de intercambio entre empresas, instituciones, estudiantes y jóvenes graduados.

Durante la jornada, el equipo de la Dirección de Empleo municipal llevó adelante entrevistas a los asistentes con el objetivo de incorporarlos al Portal de Empleo, una herramienta que permite registrar perfiles laborales y facilitar la vinculación entre personas que buscan trabajo y empresas que necesitan incorporar personal.

La feria también permitió acercar a los jóvenes al mundo laboral, conocer las demandas de los distintos sectores productivos y generar contactos con organizaciones de la región. La convocatoria estuvo orientada a estudiantes y graduados de ambas facultades de la UNER.

*ARTICULACIÓN PARA GENERAR OPORTUNIDADES LABORALES*

La participación de la Dirección de Empleo se enmarca en las políticas de vinculación laboral que impulsa la Municipalidad de Concordia, promoviendo el acercamiento entre el sistema educativo, el sector empresarial y las personas que buscan insertarse en el mercado de trabajo.

A través de estas acciones, la Secretaría de Desarrollo Productivo continúa fortaleciendo herramientas de intermediación laboral y acompañando iniciativas que contribuyen a mejorar la empleabilidad, potenciar el talento local y generar nuevas oportunidades para los trabajadores de Concordia y la región.

La articulación entre instituciones educativas, organismos públicos y empresas resulta fundamental para conectar la formación profesional con las necesidades del entramado productivo local.