Concordia, 24 de septiembre de 2026.

*AVANCE URBANO, RESPALDO A LA COMUNIDAD Y CONTROL DE GESTIÓN MARCARON LA JORNADA EN EL CONCEJO DELIBERANTE*

*En la 27ª sesión ordinaria, el cuerpo legislativo de Concordia aprobó la nominación de calles en el barrio Cabo Sendrós, declaró de interés municipal diversas iniciativas comunitarias, educativas y de prevención, y dio curso a un pedido de informes sobre la administración del predio Campo El Abasto.*

En el marco del trabajo legislativo correspondiente a la 27ª sesión ordinaria desarrollada este jueves, el Concejo Deliberante de Concordia desplegó un extenso temario que combinó la atención a sectores institucionales, el ordenamiento territorial, el fomento de actividades culturales y educativas, y el ejercicio del control público municipal. La jornada estuvo presidida por la *viceintendente Lic. Magdalena Reta de Urquiza*, quien destacó la recepción a representantes de la sociedad civil y el impacto directo de las medidas sancionadas para los vecinos de la ciudad.

El inicio de la sesión estuvo signado por el reconocimiento institucional, al recibirse en el recinto a productores asesores de seguros en el marco de las celebraciones por el Día Internacional del Productor de Seguros, fecha que se conmemora formalmente el próximo lunes 28 de septiembre.

En lo concerniente al desarrollo urbano y la organización territorial, el cuerpo aprobó por ordenanza la nominación formal de diversas arterias en el barrio Cabo Sendrós. Esta medida regulariza la situación de calles que carecían de denominación oficial, integrándose al plan integral de señalización y nominación vial que la gestión lleva adelante de manera progresiva. De este modo, quedaron formalmente designadas las arterias La Pampa Oeste, comprendida entre Isthilart y La Pampa desde Saavedra hasta Sargento Cabral; Villaguay Oeste, ubicada entre La Pampa y Villaguay; Cortada Ramírez, situada entre Ramírez y Saavedra; y Cortada Güemes, trazada entre Saavedra y Güemes con proyección hacia el oeste bajo el código 712.

En el mismo ámbito de resoluciones territoriales y comunitarias, se otorgó a la parroquia Nuestra Señora Del Valle, predio correspondiente al Obispado de Concordia, la condonación de deuda en concepto de contribución por mejoras, cordón cuneta.

La agenda social, sanitaria y educativa ocupó un lugar preponderante con la declaración de interés municipal para destacadas iniciativas.

Entre ellas se distingue el desfile a beneficio organizado por LALCEC en el Centro de Convenciones en el marco del *Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama*, evento promovido por la concejal Claudia Villalba que contará con la participación especial del reconocido diseñador Fabián Zitta.

Asimismo, se declaró de interés el programa municipal *"Responsablemente Divertido",* impulsado de forma conjunta por los concejales Pablo Bovino, Silvina Ovelar y Verónica Del Boca. Esta propuesta, desarrollada por la Dirección de Educación Municipal tras capacitaciones brindadas por el IAFAS y comenzará este 28 de septiembre, abordará la prevención de la ludopatía y las apuestas online en estudiantes de quinto año de escuelas secundarias mediante talleres participativos de 80 minutos centrados en el pensamiento crítico y la ciudadanía digital.

En el plano educativo y de la comunicación, el Concejo brindó su respaldo a la jornada institucional por el *Día Internacional de la Alfabetización* *y el mes de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos*, organizada por la Dirección Departamental de Escuelas y promovida por las concejales Yaiza Pessolani Bechet y Silvina Ovelar. La actividad se llevará a cabo este viernes 25 en la plazoleta Las Américas, ofreciendo stands informativos, muestras de oficios y propuestas culturales.

A su vez, se reconoció la propuesta de Claudia Villalba al concurso inter-escolar *"Narrarte… Cuentacuentos",* programado para el 9 de octubre en la Escuela Primaria Nº 81 "Jesús Nazareno" con la participación de más de 15 establecimientos, a las *IV Jornadas de Comunicación Social de la Tecnicatura Superior del Instituto de Profesorado Concordia *a realizarse el 1 y 2 de octubre, mocionado por las concejales Silvina Ovelar (Juntos por el Cambio) Javier Aguilar (La Libertad Avanza) y al programa *"Paralelo Turístico"* al alcanzar la emisión de sus 1000 programas.

En el ámbito deportivo, se distinguió el cierre anual de los “*Encuentros Recreativos de Newcom” *de la zona centro sur, previstos para el 13 de diciembre en el Predio Víctor Oppel a cargo de la Asociación Civil Gral. San Martín.

Uno de los momentos centrales se dio con el debate de un pedido de informes sobre la administración y gestión del Centro de Procesamiento de Residuos Urbanos Campo El Abasto. La moción, impulsada por el bloque Más para Entre Ríos y acompañada por el bloque de La Libertad Avanza, prosperó al alcanzar cinco votos afirmativos.

Hacia el tramo final, el recinto se convirtió en espacio de homenajes. Silvina Ovelar y Claudia Villalba dedicaron palabras de reconocimiento a los trabajadores mercantiles en vísperas del 26 de septiembre “*Día del Empleado de Comercio”.*

Finalmente, al cumplirse *79 años* de la sanción y promulgación de la *Ley 13.010 de Sufragio Femenino*, Claudia Villalba subrayó la figura de Eva Perón como articuladora determinante para la sanción de la Ley 13.010 en 1947, mientras que la edil Celeste Fuscado repasó el legado de pioneras como Julieta Lanteri, Alicia Moreau de Justo, Elvira Rawson, Cecilia Grierson y Carolina Muzzilli, destacando su lucha histórica por los derechos civiles y políticos de las mujeres.

Link Transmisión sesión:

https://www.youtube.com/watch?v=dyr0s1fM7yw

Mónica Saavedra

Prensa y Comunicación Institucional

Concejo Deliberante de Concordia