*AVANZA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DESTINADAS A FAMILIAS QUE VIVEN EN ZONAS INUNDABLES *

En el barrio Agua Patito de nuestra ciudad, el Gobierno de Entre Ríos, por medio del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) y la Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Obras Públicas, se está construyendo 15 viviendas que serán destinadas a familias que viven en áreas vulnerables a las crecientes del río Uruguay.

Este grupo habitacional se suma a las viviendas que ya fueron entregadas durante el 2025, también a familias que se encontraban en la misma situación.

Durante este jueves, el intendente Francisco Azcué, junto al secretario de Obras Públicas Fernando Esquibel, supervisó el avance de los trabajos, que se encuentran muy adelantados y en poco tiempo más estarán finalizados.

“Estas viviendas se suman a las que fueron entregadas el año pasado y ya estamos gestionando la construcción de 16 nuevas unidades para que el número total llegue a 40, que serán 40 familias a las que le cambiarán sus condiciones vida” remarcó Azcué.

En ese sentido el intendente sostuvo que “esto se hace siguiendo un modelo de vivienda y un esquema de trabajo que permite avanzar rápidamente con la construcción. Son casas de muy buena calidad que los vecinos recibirán con todos los servicios”.

Por su parte, Esquibel informó que las obras tienen un avance de un 70% “por lo que esperamos, si el clima nos acompaña, tenerlas terminadas antes de fin de año, ya con las familias haciendo uso. Son viviendas de alto rango técnico, donde sus ocupantes van a estar muy conformes”. --

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