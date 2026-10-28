*AVANZAN LAS OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN EN CALLE RICARDO ROJAS*

Esta semana comenzaron los trabajos de repavimentación de calle Ricardo Rojas, en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario que lleva adelante la Municipalidad de Concordia.

La obra, que se financia con recursos propios, comprende el tramo comprendido entre calles Concejal Veiga y Diamante, donde previamente se realizó el recambio integral de cañerías deterioradas, válvulas de presión y conexiones domiciliarias de agua potable y cloacas, además de la reconstrucción de badenes y cordones cuneta.

El intendente Francisco Azcué estuvo supervisando los trabajos, donde destacó principalmente los controles que se llevan adelante desde el Municipio “para verificar el cumplimiento de los estándares que se establecen en los pliegos cuando se licita y se adjudica una obra. Queremos que esto perdure, que no pase de tener que volver en un tiempo porque algo no se hizo correctamente, generando gasto de tiempo y recursos que se pueden destinar a otros sectores de la ciudad”.

Por ello son importantes “las intervenciones previas, que tienen que ver con el saneamiento de las redes y conexiones domiciliaras. Acá se tuvieron que cambiar válvulas, cañerías, que quedan debajo del pavimento, pero que le asegura al vecino que el servicio va a funcionar como se debe”.

Volviendo al tema de los controles, Azcué remarcó: “esto los concordienses lo tienen que saber. Todo el material que se usa en cada obra se controla en los laboratorios, para tener la tranquilidad que se hicieron bien las cosas, con los recursos que nos ingresan a la Municipalidad gracias al compromiso que tienen nuestros ciudadanos”.

Por último, el intendente sostuvo que “el Plan de Infraestructura se va ejecutando como estaba previsto y vamos a seguir. El propósito es cambiarle la calidad de vida a los vecinos, que no se logra de un día para el otro, pero que se puede ir haciendo cuando hay un manejo responsable de los recursos”.

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