*AVANZAN LOS TRABAJOS DE PUESTA EN VALOR DE LA PLAZA ZORRAQUÍN*

La Municipalidad de Concordia, a través del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, lleva adelante trabajos de puesta en valor de distintos espacios públicos de la ciudad.

Uno de ellos es la plaza Zorraquín, del barrio Lezca, donde se realizan intervenciones con el objetivo de revalorizar el lugar mediante diseño, arte y participación, contemplándose la restauración del monumento central, mobiliario moderno, iluminación cálida y vegetación nativa; intervenciones artísticas, mosaiquismo y juegos integradores con una plaza blanda.

El intendente Francisco Azcué y el secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, estuvieron recorriendo la obra que se ejecuta con fondos propios del Municipio, donde se destacó que “son varios y diversos los trabajos que se están realizando: una zona de juegos para niños con un piso especial, los canteros, bancos, rampas para mejorar la accesibilidad o la fuente central que estaba abandonada y no funcionaba hace mucho tiempo”.

“Algunas cuestiones son estéticas y otras más bien de infraestructura, como ser los pluviales que no estaban en condiciones y no permitían un normal escurrimiento del agua en los días de lluvia. Cuando estén terminados los trabajos, va a quedar un espacio para que pueda ser disfrutado por todos los concordienses”, afirmó Azcué.

Por su parte, Esquibel añadió que se realiza “un lavado completo de la plaza con trabajos de pintura, reparación de los juegos existentes además de colocación de juegos nuevos, iluminación, parquización y jardinería. La puesta en valor la trabajamos con los vecinos, los escuchamos, analizamos sus inquietudes y logramos un proyecto técnico y arquitectónico de alto valor”.

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