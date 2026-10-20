*AZCUÉ ANUNCIÓ LA CUARTA ETAPA DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO QUE CONTEMPLA LA PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA PAMPA SOLER Y CALLE DE LOS VIÑEDOS*

En el marco de las recorridas habituales por las obras que se desarrollan en distintos puntos de Concordia, el intendente Francisco Azcué anunció una nueva etapa del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, próxima a licitarse, por más de $2.400.000.000 millones de pesos, a ejecutarse con fondos propios.

Mientras avanzan las obras en Villa Adela, de la etapa I; se realizan los trabajos de pavimentación comprendidos en la etapa II y está por iniciarse la etapa III, Azcué adelantó que el 27 de octubre se abrirán las ofertas de la IV etapa del PID, que contempla la pavimentación de 18 cuadras: calle De Los Viñedos, entre calle Tavella y Avenida Eva Perón y Avenida Pampa Soler, entre Avenida Independencia y calle Don Segundo Sombra.

Además comprende la sistematización de los desagües pluviales en Avenida Pampa Soler y Las Palmeras ; Avenida Pampa Soler y calle Sargento Adolfo Luis Cabrera; calle De Los Viñedos, entre Sarmiento y Gobernador Cresto (sistema pluvial nuevo) y en calle Gobernador Cresto entre De Los Viñedos y Facundo López Firpo (reacondicionamiento y ampliación del sistema pluvial existente).

*VILLA ADELA*

“Estamos en Villa Adela, donde se está avanzando con la pavimentación de calle Idelfonso Cuadrado, avenida Unión y calle Ecuador. Además se está haciendo cordón lo que va permitir mejorar la infraestructura vial del barrio” indicó Azcué.

En ese sentido sostuvo el intendente que “son intervenciones que los vecinos venían esperando desde hace mucho tiempo y ya pueden ver que, en poco más, los trabajos estarán terminados. Día a día y a medida que el clima lo permite, las obras continúan”.

El secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, explicó: “los trabajos en Villa Adela comprenden una intervención integral sobre las calles Idelfonso Cuadrado, avenida Unión y Ecuador, consideradas arterias principales del barrio por la circulación del transporte público y el movimiento vinculado a las escuelas y la actividad comercial”.

Se ejecutan trabajos de cordones cuneta, desagües pluviales, cámaras de captación, badenes y nuevas conexiones de cloacas y agua donde resulta necesario y la preparación del suelo para la posterior pavimentación. “Se incorporará iluminación LED en las cuadras asfaltadas, junto con otras mejoras complementarias, como cámaras de seguridad, garitas de colectivos y señalización, con el objetivo de avanzar hacia una urbanización integral y mejorar la calidad de los espacios públicos” afirmó Esquibel.

*FONDOS PROPIOS*

Sobre el PID, el intendente Azcué hizo hincapié que es posible gracias al manejo ordenado de los recursos municipales, a partir del compromiso de la comunidad que cumple con sus obligaciones fiscales.

“Estamos cerrando el 2026 con obras terminadas, en ejecución, por ejecutarse y por licitarse. Y es posible porque hay orden y optimización de los recursos. En el 2027 seguiremos interviniendo calles, llevando pavimento, alumbrado público, mejoras en las redes de agua y cloacas, espacios públicos y acciones vinculadas al desarrollo humano” remarcó Azcué.

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