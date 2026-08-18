*AZCUÉ ENCABEZÓ EL ACTO POR 176° ANIVERSARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD
GENERAL DON JOSÉ DE SAN MARTÍN*
Organizado por la Municipalidad de Concordia y la Asociación Cultural
Sanmartiniana de nuestra ciudad, este lunes se llevó a cabo el acto
conmemorativo del 176º Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General
Don José de San Martín.
El intendente Francisco Azcué destacó que esta es una fecha significativa
ya que “nos reunimos para recordar a uno de los hombres fundamentales de
nuestra historia y que hizo posible que hoy podamos llamarnos argentinos.
Recordar a San Martín no significa solamente volver sobre sus heroicas
batallas o el cruce de Los Andes; recordarlo nos permite preguntarnos ¿qué
nos sigue enseñando hoy?, porque los grandes hombres de nuestra historia
siempre tienen algo para decirnos sobre el presente”.
Tras remarcar que una de las principales enseñanzas que dejó el Libertador
de América es que “las grandes transformaciones se piensan, se planifican,
se sostienen y requieren mucho esfuerzo”, Azcué sostuvo que San Martín
“tenía la enorme capacidad de mirar más allá de la dificultad inmediata”.
“San Martín no se quedó en las buenas intenciones: no alcanzaba con querer
la libertad sino que había que construir las condiciones para alcanzarla;
no alcanzaba con decir que había que cruzar Los Andes, había que estudiar
los caminos, reunir los recursos, organizar los hombres y sostener durante
años un proyecto que muchas veces parecía imposible. Primero sostuvo el
proyecto, después estuvo la hazaña”.
Azcué subrayó que “esa idea tiene que mucho que ver con el momento que
estamos viviendo hoy como ciudad porque Concordia tiene también desafíos
que no se resuelven de un día para el otro. Tenemos que seguir mejorando
nuestra infraestructura, acompañar a quienes producen, a quienes trabajan y
emprenden y construir una ciudad que pueda ofrecerles un futuro a quienes
nacen y crecen acá”.
Estos desafíos “se consiguen ordenando las prioridades, haciendo hoy lo que
muchas veces va a dar sus frutos, mañana. Por eso estamos convencidos de
que Concordia necesita mirar hacia adelante y pensar en grande. El Plan de
Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario es justamente una
invitación a hacer eso: a dejar de pensar en el día a día y empezar a
construir una ciudad con una mirada a largo plazo”.
Por último Azcué manifestó que para ello es importante trabajar de manera
organizada, con esfuerzo, con recursos bien utilizados “y fundamentalmente,
con una dirección clara. Este 17 de agosto recordemos a San Martín como el
hombre que tuvo una visión, la convirtió en un proyecto y tuvo la
disciplina y perseverancia para hacerla realidad y ese es también el
desafío que tenemos como comunidad en nuestra ciudad”.
Por su parte y en representación de la Asociación Cultural Sanmartiniana
Rosa María “Mauci” Reissenweber realizó un repaso histórico de la vida y
obra del General San Martín, remarcando que “no solo es una fecha para
recordar su memoria sino también una instancia propicia para reflexionar
sobre el legado de este hombre tan emblemático y merecedor del título de
`Padre de la Patria` de los argentinos”.
Estuvieron presentes la viceintendente Magdalena Reta de Urquiza;
funcionarios municipales; concejales; integrantes de las Fuerzas Armadas y
de Seguridad; ex combatientes de Malvinas; representantes de entidades
intermedias.
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