*AZCUÉ ENCABEZÓ EL ACTO POR 176° ANIVERSARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD

GENERAL DON JOSÉ DE SAN MARTÍN*

Organizado por la Municipalidad de Concordia y la Asociación Cultural

Sanmartiniana de nuestra ciudad, este lunes se llevó a cabo el acto

conmemorativo del 176º Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General

Don José de San Martín.

El intendente Francisco Azcué destacó que esta es una fecha significativa

ya que “nos reunimos para recordar a uno de los hombres fundamentales de

nuestra historia y que hizo posible que hoy podamos llamarnos argentinos.

Recordar a San Martín no significa solamente volver sobre sus heroicas

batallas o el cruce de Los Andes; recordarlo nos permite preguntarnos ¿qué

nos sigue enseñando hoy?, porque los grandes hombres de nuestra historia

siempre tienen algo para decirnos sobre el presente”.

Tras remarcar que una de las principales enseñanzas que dejó el Libertador

de América es que “las grandes transformaciones se piensan, se planifican,

se sostienen y requieren mucho esfuerzo”, Azcué sostuvo que San Martín

“tenía la enorme capacidad de mirar más allá de la dificultad inmediata”.

“San Martín no se quedó en las buenas intenciones: no alcanzaba con querer

la libertad sino que había que construir las condiciones para alcanzarla;

no alcanzaba con decir que había que cruzar Los Andes, había que estudiar

los caminos, reunir los recursos, organizar los hombres y sostener durante

años un proyecto que muchas veces parecía imposible. Primero sostuvo el

proyecto, después estuvo la hazaña”.

Azcué subrayó que “esa idea tiene que mucho que ver con el momento que

estamos viviendo hoy como ciudad porque Concordia tiene también desafíos

que no se resuelven de un día para el otro. Tenemos que seguir mejorando

nuestra infraestructura, acompañar a quienes producen, a quienes trabajan y

emprenden y construir una ciudad que pueda ofrecerles un futuro a quienes

nacen y crecen acá”.

Estos desafíos “se consiguen ordenando las prioridades, haciendo hoy lo que

muchas veces va a dar sus frutos, mañana. Por eso estamos convencidos de

que Concordia necesita mirar hacia adelante y pensar en grande. El Plan de

Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario es justamente una

invitación a hacer eso: a dejar de pensar en el día a día y empezar a

construir una ciudad con una mirada a largo plazo”.

Por último Azcué manifestó que para ello es importante trabajar de manera

organizada, con esfuerzo, con recursos bien utilizados “y fundamentalmente,

con una dirección clara. Este 17 de agosto recordemos a San Martín como el

hombre que tuvo una visión, la convirtió en un proyecto y tuvo la

disciplina y perseverancia para hacerla realidad y ese es también el

desafío que tenemos como comunidad en nuestra ciudad”.

Por su parte y en representación de la Asociación Cultural Sanmartiniana

Rosa María “Mauci” Reissenweber realizó un repaso histórico de la vida y

obra del General San Martín, remarcando que “no solo es una fecha para

recordar su memoria sino también una instancia propicia para reflexionar

sobre el legado de este hombre tan emblemático y merecedor del título de

`Padre de la Patria` de los argentinos”.

Estuvieron presentes la viceintendente Magdalena Reta de Urquiza;

funcionarios municipales; concejales; integrantes de las Fuerzas Armadas y

de Seguridad; ex combatientes de Malvinas; representantes de entidades

intermedias.

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