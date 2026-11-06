AZCUÉ: “ESTAMOS DEMOSTRANDO QUE SE PUEDE HACER MUCHO CON RECURSOS MUNICIPALES Y QUE LA PLATA ALCANZA CUANDO VA ADONDE TIENE QUE IR”

El intendente Francisco Azcué inauguró este jueves la pavimentación de la calle 6 de Caballería, obra que se ejecutó con fondos propios, en el marco de la Etapa II del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario (PID) que lleva adelante la Municipalidad de Concordia.

Los trabajos se realizaron en el tramo comprendido entre el boulevard San Lorenzo y Chabrillón. Antes de colocar el asfalto, se ejecutaron tareas complementarias de renovación en las redes de agua y cloacas, iluminación LED, saneamiento pluvial, reconstrucción de cordones cuneta deteriorados y construcción de nuevos badenes.

“Detrás de cada obra terminada hay un gran trabajo, esfuerzo y sacrificio que permitió llegar a lo que estamos desarrollando hoy a través del Plan de Infraestructura que llevó más de dos años y medio, ordenando el Municipio”, afirmó Azcué, luego de haber caminado junto a los vecinos el sector intervenido.

En esa sentido afirmó que “la eficiencia, el manejo adecuado de los recursos que vienen de los contribuyentes, controlando, llegamos a esta realidad que no es producto de una casualidad: en este 2026 estamos llevando adelante el presupuesto más grande, con recursos propios, que ha tenido al Municipalidad y en el 2027 lo duplicaremos”.

“Estamos demostrando que se puede hacer mucho con recursos municipales y que la plata alcanza cuando va adonde tiene que ir. De esta manera podemos transformar nuestra ciudad; esto recién empieza, queda mucho por hacer y tenemos el optimismo de que vamos a llegar como Estado a todos los ciudadanos de Concordia no solo con obras sino también con cultura, deportes, desarrollo social, educación, aportando cada uno desde el lugar que le corresponde”.

Mario Rodríguez, vecino del lugar, manifestó su agradecimiento “por poder estar hoy unidos en la inauguración de esta obra y disfrutar de cómo ha quedado todo, con las redes de cloacas y de agua nuevas, iluminación. Por fin se ha logrado algo en este barrio”, remarcó.

La II etapa del PID comprende la pavimentación de 34 cuadras, incluyendo el tramo inaugurado, ubicadas en distintos sectores de la zona noreste de la ciudad, con el objetivo de formar un anillo de circulación que mejore la transitabilidad, revalorice propiedades y conecte establecimientos educativos, instituciones sociales, entre otros.

Están en obra calle San Juan, entre Arruabarrena y Etchevehere y calle Belgrano, entre San Lorenzo y Salto Uruguayo. Además comprende la pavimentación de la calle Etchevehere, entre San Juan e Hipólito Yrigoyen; la calle Hipólito Yrigoyen, entre Etchevehere y O'Connor; la calle O'Connor, entre Hipólito Yrigoyen y la Av. Eva Perón.