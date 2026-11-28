El intendente Francisco Azcué, junto a vecinos de Villa Adela, inauguró este viernes las obras de pavimentación que se realizaron en el barrio, con recursos propios, en el marco de la Etapa I del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario (PID).

Se intervinieron un total de once cuadras, que comprendieron calle Ecuador, entre Virgen del Carmen y Avenida Unión; Avenida Unión, entre Ecuador e Idelfonso Cuadrado y calle Idelfonso Cuadrado, entre Avenida Unión y San Cayetano.

Antes de asfaltar, se realizaron trabajos de saneamiento y reemplazo integral de cañerías de agua potable, redes de cloacas, válvulas y reconexiones de servicios, trabajos que estuvieron a cargo de la Cooperativa de Agua Potable de Villa Adela.

Además se reconstruyeron cordones cuneta en mal estado; nuevos cordones cuneta y la instalación de badenes en los sectores que no disponían de esta infraestructura, instalación de luminaria LED, refugios para el transporte urbano y señalética.

*LAS COSAS EN SU LUGAR*

“Estas obras, que se hicieron con los recursos de los vecinos que cumplen con sus obligaciones, representan un acto de justicia para Villa Adela porque es uno de los barrios que más contribuye a la Municipalidad y menos infraestructura tiene” remarcó el intendente Azcué, quien sostuvo que era el momento “de poner las cosas en su lugar y ser justos con los que cumplen”.

En esa línea Azcué valoró además el trabajo y rol de las instituciones que tienen presencia en el barrio, como ser la Cooperativa de Agua Potable, “que trabajó seriamente a la par del Municipio en lo que es el recambio de cañería y reconexiones de las redes, parte fundamental de estas obras para que perduren. Esta es la forma en la que debemos seguir trabajando en toda la ciudad para que Concordia crezca y se consolide”.

Por último, a modo de mensaje a los vecinos, Azcué resaltó: “esto recién empieza. Van a venir más obras para Villa Adela y para toda la ciudad a través del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, que comenzó este año y seguirá en el 2027 con más recursos”.

*LA ESPERA TERMINÓ*

Odilma Trinidad y Enrique Rodríguez son vecinos, quienes durante la inauguración, afirmaron que viven en Villa Adela desde hace más de 40 años “y hacía rato que estaba prometida esta obra y no se había hecho nada pero ahora estamos muy contentos y agradecidos con la Municipalidad”.

Con esta inauguración, se culminaron las obras comprendidas en la Etapa I del Plan de Infraestructura y Desarrollo que comprendieron la pavimentación integral y renovación de servicios básicos en 37 cuadras distribuidas en distintos barrios de la ciudad.