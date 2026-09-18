*AZCUÉ: “ESTAS OBRAS SE HACEN CON RECURSOS DE LOS CONCORDIENSES Y SON POSIBLES GRACIAS AL COMPROMISO DE NUESTROS VECINOS”*

El Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, realizado con fondos municipales se encuentra en plena ejecución con etapas de pavimentación y renovación de infraestructura urbana que benefician a distintos barrios de Concordia.

Este viernes, el intendente Francisco Azcué, acompañado de vecinos y funcionarios, inauguró las obras realizadas en calle La Pampa, entre Lieberman y Presidente Illia y de calle JJ. Valle, entre calles La Pampa y calle Presbítero Odiard.

Como en cada intervención, antes del asfaltado definitivo, se realizó la renovación de las redes de agua potable, cloacas y desagües pluviales junto con las conexiones domiciliarias. Esto previene hundimientos y evita tener que romper el pavimento nuevo en el corto plazo.

“Poder inaugurar estas obras para nosotros significa mucha alegría y esto es gracias al aporte que hacen ustedes, los vecinos, cumpliendo con el compromiso ciudadano. Se hacen con recursos de los concordienses y que nosotros, desde la función pública, tenemos la responsabilidad de administrar” señaló el intendente Azcué.

En esa línea afirmó que a través del Plan de Infraestructura y Desarrollo “vamos a seguir haciendo más obras en la ciudad” porque “no desconocemos las necesidades que existen pero tienen nuestro compromiso de que vamos a continuar invirtiendo porque es nada más y nada menos que lo que nos pide la gente”.

*CASI DOS DÉCADAS DESPUÉS, LLEGÓ EL ASFALTO*

Antes del corte de cinta, el intendente se reunió y conversó con las familias del lugar y en uno de esos casos, le hicieron entrega de una carpeta cuyo contenido era el inicio de un expediente del año 2010 donde un grupo de vecinos pedían el asfalto.

“Hubo personas que soñaron con un barrio más lindo y tal vez ya no están pero hoy la obra está terminada. En el 2010 juntaron firmas, les dijeron que iban a hacerles un asfalto que nunca llegó y hoy me entregaron estos papeles porque ya no lo necesitan, el pavimentó está” manifestó Azcué.

Por último le pidió a la comunidad “seguir trabajando juntos para seguir cambiando la realidad de muchos concordienses. Esto depende de cada uno de nosotros, desde el lugar y las obligaciones que le corresponden”.

La primera etapa del Plan de Infraestructura y Desarrollo, además de lo inaugurado este viernes, contempla la pavimentación de calle Paula Albarracín, entre calles España y Mario Gatto, que está próxima a concluirse; calle Moulins, entre boulevard Yuquerí y Vera Peñaloza; y calles Ecuador, entre Virgen del Carmen y Avenida Unión, Avenida Unión, entre Ecuador e Idelfonso del Cuadrado y calle Idelfonso del Cuadrado, entre Avenida Unión y San Cayetano, en Villa Adela.

--

-- Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Medios de Comunicación" de Grupos de Google. Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a medios-concordia+unsubscribe@googlegroups.com. Para ver este debate, visita https://groups.google.com/d/msgid/medios-concordia/CA%2BBg75a5WQDYro4A-FUa%2B1H1yLDk-aCnf87fRzadQKafWVfzFw%40mail.gmail.com.