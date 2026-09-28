*AZCUÉ: “LOS ABORDAJES NOS PERMITEN ACERCAR EL MUNICIPIO A LOS BARRIOS, TRABAJAR EN TERRITORIO Y DAR RESPUESTAS”*

La Municipalidad de Concordia realizó este fin de semana un nuevo abordaje territorial, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, con el objetivo de descentralizar la atención administrativa y operativa, acercando más de 20 áreas directamente a los barrios para facilitar trámites, consultas y servicios esenciales.

En esta oportunidad fueron vecinos de los barrios Independencia, Pancho Ramírez, Pierrestegui, Gerardo Yoya, 11 de Junio y Constitución los que pudieron acceder a las diferentes dependencias sin tener que trasladarse al centro.

“Lo que facilitan los abordajes es que los vecinos pueden encontrar todas las prestaciones y servicios que ofrece la Municipalidad, en un solo lugar, porque a muchos, por cuestiones de horarios, distancias, se les dificulta ir hasta el Municipio” destacó el intendente Francisco Azcué.

En esa línea remarcó el intendente que “además de las áreas, están los propios funcionarios dialogando con la gente, escuchándolos y viendo de qué forma se les puede ir dando respuestas. Lo que se puede resolver en el lugar, se resuelve y si no, se continúa durante la semana” por eso “impulsamos estos espacios para trabajar en territorio y con los vecinos”.

Azcué señaló que además de acceder a las atenciones, la comunidad realiza demandas “que tienen que ver con las calles, redes de agua, cloacas, alumbrado público. Desde la Municipalidad estamos llevando adelante el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, que se ejecuta con recursos propios y vamos avanzando con obras en distintos barrios, que es posible gracias a que los vecinos cumplen con sus obligaciones”.

Desde el área de Tránsito y Transporte se entregaron alrededor de 100 tarjetas SUBE; se realizaron 170 trámites de actualización y extensión de beneficios mientras que 120 personas hicieron el curso y rindieron exámenes teóricos y prácticos para obtener el carnet de conducir.

Por su parte, la Dirección de Veterinaria realizó 32 intervenciones quirúrgicas y se aplicaron 55 vacunas antirrábicas y área de Bromatología realizó el curso para la obtención del carnet de manipulación de alimentos, del cual participaron 51 personas.

En materia de Salud, se completaron esquemas de vacunaciones, se realizaron atenciones pediátricas y a adultos, como también se realizaron testeos de infecciones de transmisión sexual (ITS), entre otras atenciones.

A través de estos abordajes, la Municipalidad continúa fortaleciendo el vínculo con la comunidad y promoviendo una atención más accesible, directa y cercana, conociendo de primera mano las necesidades de cada barrio y dar respuestas concretas.

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