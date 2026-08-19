BARRIO NUEVA ESPERANZA: SECUESTRO DE COCAÍNA Y MARIHUANA CON DOS PERSONAS DETENIDAS

En horas de la tarde de este martes 18, personal de la División Drogas Peligrosas llevó adelante una orden de allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Nueva Esperanza, en el marco de una investigación por narcomenudeo.

La medida judicial fue dispuesta por el Juez Dr. Mauricio Guerrero, a solicitud del fiscal Fabio Zabaleta.

El procedimiento arrojó resultado positivo. Se secuestró envoltorios conteniendo sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína y marihuana, además de dinero en efectivo y cuatro teléfonos celulares.

Como resultado del operativo, dos personas mayores de edad fueron detenidas, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

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Fuente: Conectados Concordia

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