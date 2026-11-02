*BROMATOLOGÍA ADVIERTE SOBRE LA CIRCULACIÓN DE UNIDADES FALSIFICADAS DE LECHE PARA BEBÉS*

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Bromatología, informa a la comunidad que el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología de la provincia de Entre Ríos advirtió que se encuentra en curso una investigación judicial en la provincia de Buenos Aires sobre la distribución y comercialización de unidades falsificadas del producto marca "Sancor Bebé Advanced 1", destinado a lactantes de 0 a 6 meses.

Hasta el momento no se ha reportado su distribución en la provincia de Entre Ríos pero igualmente se solicita a comerciantes, distribuidores y consumidores que en caso de detectar unidades del citado producto, eviten su comercialización y/o consumo y den aviso a la Dirección de Bromatología Municipal al teléfono 4291516 o al celular 345 408 5487.

Al respecto, personal de la Dirección de Bromatología se encuentra realizando tareas de verificación y detección en comercios de nuestra ciudad del citado producto.

*Datos técnicos del producto:*

DENOMINACIÓN: FÓRMULA DE INICIO PARA LACTANTES

MARCA: SANCOR BEBE ADVANCED 1

LOTE: L: Y010 F-011207563- ELAB 10-01-26 VTO: 10/04/27

TITULAR LEGÍTIMO: Ethical Nutrition S.A.

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