*BROMATOLOGÍA RECUERDA LAS CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA EL TRANSPORTE DE ALIMENTOS*

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Bromatología, recuerda a transportistas y responsables de establecimientos que el transporte de sustancias alimenticias debe realizarse bajo condiciones que garanticen la inocuidad y conservación de los alimentos, evitando cualquier riesgo de contaminación o alteración.

Los vehículos utilizados para el transporte de alimentos deben encontrarse en adecuadas condiciones de higiene, conservación y mantenimiento, y ser aptos para el tipo de producto que trasladan.

Durante el transporte se deberá:

- Mantener los alimentos protegidos de cualquier fuente de contaminación.

- Evitar el contacto directo de los alimentos con el piso del vehículo.

- Mantener el vehículo limpio, libre de residuos, olores y elementos ajenos a la carga.

- Respetar las condiciones de temperatura requeridas para cada tipo de alimento.

- Evitar transportar conjuntamente alimentos con productos de limpieza, sustancias químicas u otros elementos que puedan contaminarlos.

- Mantener los alimentos correctamente acondicionados y protegidos durante todo el traslado.

- Evitar que los productos permanezcan expuestos innecesariamente a temperaturas inadecuadas.

- Garantizar que los alimentos refrigerados o congelados mantengan la correspondiente cadena de frío.

Asimismo, los responsables del transporte deberán contar con la documentación y habilitaciones que correspondan según la normativa vigente.

Desde la Dirección de Bromatología se destaca que la inocuidad de un alimento no depende únicamente de cómo se elabora o comercializa, sino también de las condiciones en las que es transportado.

El objetivo es prevenir riesgos y garantizar que los alimentos lleguen al consumidor en condiciones adecuadas de seguridad y calidad.

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