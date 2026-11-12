BROTES DE CONCORDIA: EL MERCADO A CIELO ABIERTO INVITA A ELEGIR Y COMPRAR PRODUCCIÓN LOCAL

Este sábado, de 08:00 a 14:00 horas, el Mercado a Cielo Abierto Brotes de Concordia abrirá sus puertas para que vecinos y visitantes puedan acercarse, recorrer y conocer la variedad de productos que ofrecen productores y emprendedores locales.

La propuesta busca fortalecer los canales de comercialización directa, generar nuevas oportunidades para quienes producen en la ciudad y acercar a los consumidores alimentos frescos y productos elaborados de origen local.

Quienes visiten el mercado podrán encontrar una amplia variedad de frutas y verduras frescas, entre ellas, rúcula, kale, repollo, acelga, lechuga, arándanos y naranjas, además de otras opciones de estación.

La oferta también incluye productos elaborados como dulces, mermeladas, miel, pastas frescas y secas. Asimismo, habrá plantines, plantas aromáticas y florales ornamentales, ampliando las alternativas para quienes se acerquen a conocer y disfrutar de este espacio.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Productivo, Ing. Sebastián Arístide, destacó: “Brotes de Concordia es una oportunidad para seguir generando espacios de comercialización para nuestros productores y emprendedores. Queremos que los vecinos puedan acceder a productos frescos y elaborados, conocer quiénes están detrás de cada producción y, al mismo tiempo, contribuir al crecimiento de la economía local. La invitación es a acercarse, recorrer y elegir lo que se produce en nuestra ciudad”.

El Mercado a Cielo Abierto funciona en el Parque Central Viñedos Moulins, con ingreso por avenida Gobernador Cresto y Teniente Ibáñez. La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de Concordia, en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, forma parte de las acciones destinadas a promover la producción y el trabajo local.

Desde el Municipio se invita a toda la comunidad a sumarse a esta propuesta y hacer propio este espacio de comercialización y encuentro.