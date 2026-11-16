“BROTES DE CONCORDIA” REUNIÓ A EMPRENDEDORES Y PRODUCTORES LOCALES

*El Mercado a Cielo Abierto comenzó su actividad en el Parque Central Viñedos Moulins, con una propuesta que reúne a productores y emprendedores locales. Estará abierto todos los sábados, de 08:00 a 14:00 horas, para que vecinos y visitantes puedan acceder a productos frescos y elaborados de Concordia.*

El Mercado a Cielo Abierto Brotes de Concordia ya comenzó a funcionar y se suma a las propuestas de promoción de la producción local impulsadas por la Municipalidad de Concordia. El espacio abrió sus puertas este sábado en el Parque Central Viñedos Moulins y tendrá continuidad todos los sábados, de 08:00 a 14:00 horas, consolidándose como un punto de encuentro entre productores, emprendedores y consumidores.

La iniciativa busca fortalecer los canales de comercialización directa, generar nuevas oportunidades para quienes producen en la ciudad y acercar a la comunidad alimentos frescos y productos elaborados de origen local.

Quienes se acerquen podrán encontrar una amplia variedad de frutas y verduras frescas, entre ellas rúcula, kale, repollo, acelga, lechuga, arándanos y naranjas, además de otros productos de estación.

La propuesta también incluye dulces, mermeladas, miel, pastas frescas y secas, plantines, plantas aromáticas y florales ornamentales, conformando una oferta diversa que pone en valor el trabajo de productores y emprendedores de Concordia.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Productivo, Ing. Sebastián Arístide, destacó la importancia de darle continuidad a este tipo de espacios de comercialización: “estamos muy contentos de poner en marcha Brotes de Concordia. Este mercado es una herramienta concreta para acompañar a nuestros productores y emprendedores, generar oportunidades de venta y fortalecer la economía local. Queremos que se convierta en un espacio que los vecinos incorporen a su rutina, que todos los sábados puedan acercarse, comprar productos de calidad y conocer el trabajo que hay detrás de cada emprendimiento”.

Asimismo, Arístide señaló: “Cuando elegimos producción local, estamos apoyando el trabajo de nuestros vecinos, impulsando el desarrollo de nuestra ciudad y haciendo que los recursos y las oportunidades circulen en Concordia. Por eso, invitamos a toda la comunidad a acompañar esta propuesta y hacerla crecer entre todos”.

La iniciativa es impulsada por la Municipalidad de Concordia, en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario (PID), a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, y forma parte de las políticas destinadas a promover la producción, el emprendedurismo y el trabajo local.

Desde el Municipio se invita a vecinos y visitantes a acercarse cada sábado, recorrer los puestos y elegir productos de Concordia, acompañando a quienes producen y generan trabajo en nuestra ciudad.