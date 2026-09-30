*CAMINATA POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES*

En el marco del Día Internacional de las Personas Mayores, que se conmemora cada 1° de octubre, la Municipalidad de Concordia invita a participar de una caminata que se realizará el próximo viernes 2 de octubre, a las 9:30 horas, con salida desde Plaza Urquiza y llegada a Plaza 25 de Mayo.

La iniciativa es organizada por el Departamento de Políticas de la Tercera Edad, perteneciente a la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo, y propone generar un espacio de encuentro, participación y actividad saludable para las personas mayores de la ciudad.

La propuesta busca promover una vida activa y saludable, además de generar un momento de encuentro, recreación y disfrute compartido.

La jefa del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, Gladys Portugal, destacó la importancia de la propuesta: “Queremos invitar a todas las personas mayores de Concordia a sumarse. La idea es que podamos encontrarnos, caminar juntos y disfrutar de una mañana diferente, compartiendo con otros”.

“Estas actividades son importantes porque generan espacios de participación y fortalecen los vínculos. Queremos que las personas mayores sean protagonistas y que puedan disfrutar plenamente de estos espacios”, agregó Portugal.

En este sentido, señaló que el Día Internacional de las Personas Mayores constituye también una oportunidad para “reconocer sus derechos, valorar sus experiencias y destacar todo lo que aportan a nuestra comunidad”.

*SOBRE LA ACTIVIDAD*

La concentración será a las 9:30 horas en Plaza Urquiza, desde donde comenzará el recorrido hasta Plaza 25 de Mayo.

Al finalizar la caminata, los participantes serán recibidos por la Subsecretaría de Turismo con jugos saludables para compartir. La jornada también contará con una presentación musical a cargo de César Ceballos, veterano integrante del coro El Ceibo.

Además, habrá un stand de vacunación de la Secretaría de Salud, a cargo de la Lic. Melina Simonetti, referente del Nodo Epidemiológico, como parte de las acciones de salud y prevención previstas para la jornada. La Dirección de Tránsito de Concordia participará y colaborará en la seguridad y organización del recorrido.

*INSCRIPCIONES*

Las inscripciones se realizarán durante los días miércoles 30 de septiembre y jueves 1° de octubre, en el primer piso del Centro Cívico, ubicado en Mitre y Pellegrini.

Desde la Municipalidad de Concordia se invita a todas las personas mayores de la ciudad a participar de esta jornada, pensada como un espacio para caminar, encontrarse, compartir y celebrar una vida activa.

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