*CAPACITACIÓN SOBRE T.D.A.H. DIRIGIDA A DOCENTES, PROFESIONALES, FAMILIAS Y A LA COMUNIDAD EN GENERAL*

La Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Concordia, dependiente de la Secretaría de Salud, llevará adelante la capacitación “Entender para Acompañar”, una propuesta destinada a brindar a las instituciones educativas de la ciudad de Concordia herramientas teóricas y prácticas para la comprensión y el acompañamiento de las trayectorias de aprendizaje de niños y adolescentes con Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (T.D.A.H), promoviendo una mirada inclusiva, actualizada y libre de estigmas.

La actividad se va a desarrollar el sábado 10 de octubre a partir de las 09:00 horas en el Centro Cívico Provincial (Ex Barracas) ubicada en Hipólito Yrigoyen 535, con una duración estimada de 3 horas y será de carácter gratuito. Está dirigida a docentes de todos los niveles, equipos directivos y de orientación escolar, profesionales de la salud y la educación, familias y comunidad educativa en general.

Durante el encuentro se abordarán distintos aspectos vinculados al T.D.A.H, entre ellos sus características y mitos frecuentes, su incidencia en las trayectorias escolares, estrategias pedagógicas para el aula, la comunicación entre la escuela y las familias y los aspectos emocionales vinculados a la autoestima y a la inclusión.

La propuesta combinará exposiciones teóricas con actividades participativas y análisis de situaciones cotidianas, con el objetivo de acercar herramientas prácticas y favorecer una mirada inclusiva y libre estigmas.

Desde la Dirección de Discapacidad se busca fortalecer el trabajo articulado entre las instituciones educativas, las familias, los equipos profesionales y la comunidad, promoviendo redes de acompañamiento que contribuyan a sostener las trayectorias educativas de niñas, niños y adolescentes con T.D.A.H.

La capacitación estará a cargo de la psicopedagoga Lourdes Borda y la directora de Discapacidad Florencia Weiss.

*INSCRIPCIONES*

Las personas interesadas deberán realizar la inscripción previa en la Dirección de Discapacidad, ubicada en 25 de mayo 928.

Para consultas y mayor información comunicarse al 345 404 8307.

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