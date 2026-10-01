Cielo Petit cuestionó el concurso de la UEP y reclamó reconocer la trayectoria de los trabajadores contratados

La exdiputada nacional María de los Ángeles Petit cuestionó la primera convocatoria del nuevo régimen de concursos para el ingreso a la planta permanente de la Administración Pública de Entre Ríos y puso el foco en la situación de los trabajadores contratados que, según planteó, llevan años desempeñándose en distintas áreas del Estado provincial.

Las críticas surgieron a partir del llamado a Concurso Tipo A, modalidad abierta, para cubrir un cargo de Planta Permanente Profesional C y la función de Jefatura del Área Tesorería de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP).

Lee también: Entre Ríos abre el primer concurso para ingresar a la planta permanente del Estado

Petit reconoció que la implementación de concursos públicos y abiertos constituye una exigencia constitucional para garantizar la libre concurrencia y la idoneidad en la administración pública. Sin embargo, cuestionó que en esta primera convocatoria no se contemple, según su interpretación, un mecanismo específico para ponderar la trayectoria de los trabajadores contratados.

En su planteo, la exdiputada sostuvo que la modalidad elegida establece una “igualdad formal” entre profesionales externos y trabajadores que ya desarrollan tareas dentro de la UEP.

Según Petit, el debate se centra en la manera en que se reconoce la experiencia adquirida durante años de trabajo dentro de la administración pública.

“El mérito no solo se demuestra en un examen teórico o en la presentación de un currículum académico; la idoneidad también se construye en la práctica cotidiana y en el conocimiento acumulado en la gestión pública”, afirmó.

En ese sentido, consideró que la transparencia de los concursos y el reconocimiento de la trayectoria laboral no deberían ser mecanismos incompatibles.

Petit también vinculó la discusión con el reclamo histórico de regularización laboral de trabajadores que se desempeñan bajo distintas modalidades contractuales.

La exdiputada sostuvo que durante años la contratación formal o bajo locación de obra habría sido utilizada para cubrir funciones estructurales sin otorgar estabilidad laboral.

Desde su perspectiva, la apertura de concursos sin una ponderación específica de esa trayectoria podría dejar en una situación de desventaja a trabajadores que ya cuentan con experiencia en las tareas que son objeto de la convocatoria.

En otro tramo de su planteo, Petit señaló que se impulsan presentaciones ante la Justicia relacionadas con la situación de los trabajadores contratados.

Según explicó, esas acciones buscan que la experiencia y los servicios efectivamente prestados sean contemplados dentro de un mecanismo que considere equitativamente a quienes aspiran a acceder a cargos de planta permanente.

La exdiputada sostuvo que el concurso de la UEP puede convertirse en un antecedente para futuras convocatorias y planteó la necesidad de revisar los mecanismos de reconocimiento de antecedentes y experiencia laboral.

Petit también cuestionó la política de personal de la gestión del gobernador Rogelio Frigerio y planteó una contradicción entre el discurso oficial de modernización y profesionalización del Estado y la situación de los trabajadores contratados.

En particular, afirmó que se produjeron despidos y no renovaciones de contratos en distintas áreas de la administración provincial, y sostuvo que esa situación debería ser considerada en el debate sobre el nuevo régimen de concursos.

Desde su perspectiva, la incorporación a la planta permanente debería contemplar mecanismos que permitan reconocer la experiencia acumulada por quienes llevan años desempeñándose en el Estado.

Fuente: Ciudad Satélite noticias

Ver la página original