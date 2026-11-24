La Municipalidad de Concordia, a través del Departamento de Políticas para la Tercera Edad, realizará el próximo viernes 27 de noviembre el cierre anual de los talleres, una jornada especialmente pensada para compartir, disfrutar y celebrar todo lo aprendido y vivido durante el año.

El encuentro tendrá lugar en el Parque San Carlos. La convocatoria está prevista para las 9:00 horas, mientras que las actividades comenzarán a las 9:30 y se extenderán hasta las 12:30 aproximadamente.

Durante la mañana se desarrollarán tres clases de yoga, a cargo de las talleristas del Departamento, promoviendo un espacio de movimiento, bienestar y encuentro. También habrá una actividad grupal de reflexión y participación, donde los asistentes podrán compartir qué significó para ellos el taller durante 2026, intercambiar experiencias y poner en común los aprendizajes y vivencias del año.

La propuesta incluirá además diferentes sorteos entre los participantes y un espacio para compartir una merienda, fortaleciendo los vínculos y la integración entre quienes forman parte de los distintos talleres. Como cierre de la jornada, se realizará una clase de zumba a cargo de Ivana Vargas, invitando a todos a disfrutar de un momento de música, movimiento y alegría.

Desde el Departamento de Políticas para la Tercera Edad destacaron la importancia de estos espacios, que a lo largo del año promueven la participación, el bienestar, la recreación y la construcción de vínculos, generando oportunidades para que las personas mayores continúen aprendiendo, compartiendo y disfrutando de actividades en comunidad.

La jornada, que se enmarcar en el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, será una oportunidad para celebrar el camino recorrido durante 2026 y renovar el compromiso de seguir generando propuestas que favorezcan una vida activa, saludable y participativa.