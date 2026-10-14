Concordia, 13 de octubre de 2026.

*Cierre del Concejo Deliberante Juvenil 2026: Reta de Urquiza destacó la mirada de los estudiantes sobre la agenda local*

*Con la aprobación de seis iniciativas orientadas al cuidado del ambiente, la salud mental, el deporte accesible y la infraestructura hídrica, culminó una nueva edición de la propuesta parlamentaria estudiantil en Concordia bajo el lema "Del Like a la Acción".*

La ciudad de Concordia presenció la clausura oficial del *Concejo Deliberante Juvenil 2026*, una jornada institucional que congregó a delegaciones, docentes y autoridades de ocho establecimientos educativos del departamento. Durante la ceremonia de cierre y entrega de diplomas, la presidente del cuerpo deliberativo, *Lic. Magdalena Reta de Urquiza* - quien estuvo acompañada por los concejales Emmanuel Godoy y Mauricio Rey -, destacó la valiosa contribución de la mirada joven a la agenda pública local y el compromiso democrático asumido por las comunidades escolares.

Bajo el lema institucional *“Del Like a la acción”,* la edición de este año instó a los estudiantes a investigar, redactar y debatir propuestas legislativas diseñadas para abordar problemáticas reales de sus barrios. Al dirigirse a los presentes, Reta de Urquiza subrayó que incorporar la perspectiva juvenil resulta fundamental para el trabajo diario de los adultos en el recinto, definiendo el concepto de accionar como la capacidad de detectar las carencias comunitarias y proyectar soluciones concretas.

En relación con las seis iniciativas estudiantiles que resultaron aprobadas durante el ciclo, la viceintendente brindó detalles sobre los ejes temáticos abordados. En primer lugar, reconoció el trabajo en materia ecológica impulsado por la Escuela República de Entre Ríos, destacando su reconocida trayectoria y participación constante en ferias ambientales, al tiempo que remarcó la necesidad de que toda la sociedad se involucra de manera activa en el cuidado del medio ambiente y el reciclaje.

En segundo término, abordó la problemática de la salud mental, un asunto emergente que ya había tenido presencia en la edición anterior y que hoy constituye una prioridad legislativa. En ese sentido, Reta de Urquiza recordó la reciente adhesión municipal a la emergencia provincial en salud mental y anunció que el proyecto presentado por los estudiantes será unificado con la iniciativa de ordenanza que el cuerpo deliberativo se encuentra debatiendo actualmente. A su vez, ponderó las propuestas vinculadas a la prevención de inundaciones y la gestión hídrica, a las que calificó como de vital trascendencia para la realidad local.

Más allá del impacto en las políticas públicas, las autoridades ponderaron la dimensión pedagógica del programa, que brindó a los participantes herramientas prácticas sobre técnica de redacción parlamentaria, articulado, considerandos y marcos de aplicación legal. Según las reflexiones vertidas en el acto, este aprendizaje técnico constituye una vía esencial para promover una ciudadanía responsable y orientada al entendimiento de las normas para su cumplimiento.

Esta valoración técnica fue compartida plenamente por el cuerpo docente. El Profesor Luciano Acuña Pérez, de la Escuela Secundaria Nº 37 “Ernesto Che Guevara”, quien acompañó a los alumnos de quinto año Tiziano y Ricardo, remarcó la importancia de trasladar los contenidos teóricos del aula a la acción comunitaria directa. El docente enfatizó el marcado interés de los jóvenes concordienses en temas de alto impacto social, en especial en el área del bienestar colectivo y la salud mental. Además, valoró el espacio como un canal de diálogo directo y horizontal entre las escuelas, las instituciones y los funcionarios locales, destacando el trabajo compartido junto a instituciones como la Escuela Mariano Moreno.

Los jóvenes y sus familias también reflejaron el alcance transformador de la experiencia. El estudiante que ejerció la Presidencia del Concejo Juvenil resaltó la comodidad con la que desempeñó el rol, la profesionalidad del clima de trabajo alcanzado durante las sesiones y el acompañamiento recibido en las instancias formativas previas. Por su parte, los padres manifestaron su gratitud al ser testigos de una oportunidad de formación institucional inédita en generaciones anteriores, abogando por la continuidad de esta propuesta que afianza los lazos entre el ámbito escolar y la vida democrática de la ciudad.

Las escuelas participantes durante la edición 2026 fueron: Escuela N.º 22 “Mariano Moreno”, Escuela Secundaria N.º 37 “Che Guevara”, Escuela Secundaria N.º 6 “Jorge Luis Borges”, Instituto «Saint Exupéry» D-144, Escuela Secundaria N.º 10 “República de Entre Ríos”, Instituto D-165 “Nuestra Señora de Itatí, Escuela Secundaria Técnica FCAL UNER, Instituto D-163 - NEA Siglo XX.

*Proyectos aprobados para su tratamiento en el Concejo Deliberante*

“Gestión de RAEE, Educar, recuperar y reciclar para una Concordia Sustentable” – Escuela Secundaria N° 10 “República de Entre Ríos”

“Concordia nos Une” – Instituto Nuestra Señora de Itatí

“Concordia te Escucha” – Escuela N° 6 Jorge Luis Borges

“Apoyo psicológico y acompañamiento familiar” Escuela N°6 Jorge Luis Borges

“Concordia Juega para Todos” – Escuela N°6 Jorge Luis Borges

“Puntos de Hidratación Pública en Concordia” – Instituto Saint Exupery D-144

Mónica Saavedra

Prensa y Comunicación Institucional

Concejo Deliberante de Concordia