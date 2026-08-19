CODESAL | Noticias CODESAL Y LA FEDERACIÓN ENTRERRIANA DE CANOTAJE FIRMARON UN CONVENIO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL LAGO SALTO

*CODESAL Y LA FEDERACIÓN ENTRERRIANA DE CANOTAJE FIRMARON UN CONVENIO PARA
LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL LAGO SALTO GRANDE*
El acuerdo establece un marco de cooperación para fortalecer actividades
deportivas, recreativas y turísticas vinculadas al Lago Salto Grande
La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) y la Federación
Entrerriana de Canotaje (FEC) firmaron un convenio marco de colaboración
destinado a promover acciones conjuntas que contribuyan al desarrollo del
deporte, el turismo deportivo y las actividades recreativas en los espacios
administrados por la Corporación. Un
El acuerdo fue suscripto por el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, y
el presidente de la FEC, Hugo Cabrera, y establece un marco de trabajo
conjunto para acompañar propuestas deportivas que permitan fortalecer el
vínculo con el Lago Salto Grande y potenciar sus espacios como escenarios
para el desarrollo de distintas disciplinas.
En este sentido, el convenio contempla la articulación entre ambas
instituciones para impulsar iniciativas que favorezcan la práctica
deportiva, la promoción turística y la realización de actividades
recreativas en contacto con la naturaleza, contribuyendo a posicionar al
Lago Salto Grande como un espacio de encuentro y desarrollo para
deportistas y visitantes.
La primera actividad conjunta en el marco de este acuerdo será la 4.ª fecha
del Campeonato Entrerriano de Canotaje y SUP 2026, modalidad Maratón, que
se llevará adelante en el Camping Las Palmeras, durante el fin de semana
del 22 y 23 de agosto.
La jornada del sábado 22 de agosto se desarrollará de 8:00 a 16:00 horas,
mientras que el domingo 23 de agosto las actividades tendrán lugar de 8:00
a 13:00 horas. La competencia reunirá a deportistas y representantes de
distintos puntos de la provincia y tendrá al Lago Salto Grande como
escenario de una nueva jornada deportiva.
De esta manera, CODESAL, bajo la órbita de la Secretaría General de la
Gobernación a cargo de Mauricio Colello, continúa articulando con
instituciones deportivas para generar nuevas oportunidades de encuentro,
promover el turismo vinculado al deporte y poner en valor los espacios
naturales del Lago Salto Grande, ampliando la agenda de actividades que se
desarrollan durante todo el año.
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