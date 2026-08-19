CODESAL | Noticias CODESAL Y LA FEDERACIÓN ENTRERRIANA DE CANOTAJE FIRMARON UN CONVENIO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL LAGO SALTO

*CODESAL Y LA FEDERACIÓN ENTRERRIANA DE CANOTAJE FIRMARON UN CONVENIO PARA

LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL LAGO SALTO GRANDE*

El acuerdo establece un marco de cooperación para fortalecer actividades

deportivas, recreativas y turísticas vinculadas al Lago Salto Grande

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) y la Federación

Entrerriana de Canotaje (FEC) firmaron un convenio marco de colaboración

destinado a promover acciones conjuntas que contribuyan al desarrollo del

deporte, el turismo deportivo y las actividades recreativas en los espacios

administrados por la Corporación. Un

El acuerdo fue suscripto por el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, y

el presidente de la FEC, Hugo Cabrera, y establece un marco de trabajo

conjunto para acompañar propuestas deportivas que permitan fortalecer el

vínculo con el Lago Salto Grande y potenciar sus espacios como escenarios

para el desarrollo de distintas disciplinas.

En este sentido, el convenio contempla la articulación entre ambas

instituciones para impulsar iniciativas que favorezcan la práctica

deportiva, la promoción turística y la realización de actividades

recreativas en contacto con la naturaleza, contribuyendo a posicionar al

Lago Salto Grande como un espacio de encuentro y desarrollo para

deportistas y visitantes.

La primera actividad conjunta en el marco de este acuerdo será la 4.ª fecha

del Campeonato Entrerriano de Canotaje y SUP 2026, modalidad Maratón, que

se llevará adelante en el Camping Las Palmeras, durante el fin de semana

del 22 y 23 de agosto.

La jornada del sábado 22 de agosto se desarrollará de 8:00 a 16:00 horas,

mientras que el domingo 23 de agosto las actividades tendrán lugar de 8:00

a 13:00 horas. La competencia reunirá a deportistas y representantes de

distintos puntos de la provincia y tendrá al Lago Salto Grande como

escenario de una nueva jornada deportiva.

De esta manera, CODESAL, bajo la órbita de la Secretaría General de la

Gobernación a cargo de Mauricio Colello, continúa articulando con

instituciones deportivas para generar nuevas oportunidades de encuentro,

promover el turismo vinculado al deporte y poner en valor los espacios

naturales del Lago Salto Grande, ampliando la agenda de actividades que se

desarrollan durante todo el año.