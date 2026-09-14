CODESAL | NOTICIAS: POR INICIATIVA DE CODESAL, LA FIESTA DEL ESTUDIANTE DE CONCORDIA FUE DECLARADA DE INTERÉS LEGISLATIVO PROVINCIAL

En el marco de la presentación de la agenda de eventos de septiembre y octubre, la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) llevó adelante un momento de especial relevancia institucional: la entrega formal del certificado que declara de Interés Legislativo Provincial a la Fiesta del Estudiante de Concordia, organizada por Estudiantes Concordienses Unidos (ECU).

La distinción fue impulsada por CODESAL, a través de su presidente Eduardo Cristina, quien promovió la iniciativa y realizó las gestiones correspondientes ante la Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos junto a la diputada provincial Carola Laner.

El acto de entrega fue encabezado por Cristina y Laner, acompañados por integrantes de la comisión directiva de ECU, los actuales Reyes de los Estudiantes y representantes de instituciones vinculadas a la organización del evento.

“Para mí y para la Cámara de Diputados es un placer declarar de Interés Legislativo la Fiesta del Estudiante. Es una fiesta de tantos años que trasciende generaciones y que debemos consolidarla, potenciarla y apoyarla”, expresó la diputada Laner, y agregó: “Quiero agradecer a Eduardo Cristina, que fue quien tomó la iniciativa para esta declaración. Para mí es un honor poder hacer esta entrega”.

Por su parte, Eduardo, presidente de la Corporación, destacó el rol de las instituciones estudiantiles como espacios de participación y formación de las nuevas generaciones: “Las instituciones como ECU son formadoras de líderes. Como adultos tenemos que acompañar, orientar y aconsejar, pero nunca decirles qué y cómo tienen que hacer las cosas.

Los jóvenes tienen que poder participar, decidir, discernir y, si es necesario, también tropezar, porque de cada experiencia se aprende.

Este reconocimiento pone en valor a la ECU actual, a quienes fueron parte en décadas anteriores y a la Fiesta del Estudiante, pero sobre todo reconoce el lugar que tienen nuestros jóvenes en la construcción del presente y del futuro de nuestra comunidad.”

*Una fiesta con más de seis décadas de historia*

Organizada por ECU desde 1962, la Fiesta del Estudiante constituye una de las celebraciones juveniles más representativas de Concordia y de Entre Ríos. Cada año convoca a miles de estudiantes, docentes, familias y vecinos en torno a un extenso programa que incluye elecciones de representantes, construcción y exhibición de carrozas, desfiles y la tradicional Fiesta Central en el Club Ferrocarril cada 21 de septiembre.

Más allá de su dimensión festiva, la celebración se ha consolidado como un valioso espacio de participación, creatividad e integración. A través de ella, los jóvenes desarrollan valores como el trabajo en equipo, la responsabilidad, la solidaridad, el liderazgo y el sentido de pertenencia.

Asimismo, por su masiva convocatoria, la Fiesta genera un importante impacto cultural, turístico y económico para la ciudad, atrayendo visitantes de toda la región y dinamizando la actividad comercial y de servicios.

*El acompañamiento de CODESAL*

Este reconocimiento se enmarca en el trabajo conjunto que CODESAL y ECU desarrollan desde hace tres años a través de un Convenio Marco de Colaboración, destinado a fortalecer la participación estudiantil y promover acciones recreativas, educativas y turísticas vinculadas a la celebración.

Desde la Corporación se destacó la importancia de acompañar y poner en valor aquellas iniciativas que forman parte de la identidad de Concordia y que generan espacios de encuentro y protagonismo para las nuevas generaciones.

La Declaración de Interés Legislativo representa, de este modo, un merecido reconocimiento al trabajo sostenido de Estudiantes Concordienses Unidos y, fundamentalmente, a los miles de jóvenes que año tras año mantienen viva una tradición que ya es parte de la historia y la identidad de Concordia.

CODESAL, organismo bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, reafirma su compromiso de continuar acompañando iniciativas que promueven la participación juvenil, fortalecen el entramado institucional y contribuyen al desarrollo cultural, social y turístico de la región.