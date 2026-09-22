CODESAL | Noticias CODESAL acompañó la 64° Fiesta del Estudiante de Concordia

*La tradicional celebración estudiantil volvió a reunir a jóvenes de toda la ciudad en una noche marcada por la alegría, las carrozas, las hinchadas y la elección de los nuevos Reyes de los Estudiantes. *

Con más de seis décadas de historia, la 64° Fiesta del Estudiante de Concordia tuvo su gran noche de cierre este lunes en el Club Ferrocarril, donde cientos de estudiantes se reunieron para celebrar una de las tradiciones más queridas de la ciudad.

La jornada estuvo atravesada por la emoción, la música y el espíritu estudiantil, con espectáculos en vivo, la tradicional guerra de hinchadas, reconocimientos y la premiación de las carrozas que participaron de los desfiles de esta edición.

En este marco, la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) acompañó a los estudiantes y a Estudiantes Concordienses Unidos (ECU) durante la organización de la celebración, brindando colaboración para la logística, el armado de la jornada y los distintos reconocimientos. El presidente de la Corporación, Eduardo Cristina, también estuvo presente durante la noche, compartiendo junto a los jóvenes este momento tan significativo.

El acompañamiento de CODESAL cobró especial importancia en una edición que, pese a las dificultades que atravesó su organización, logró finalmente concretar una fiesta que forma parte de la identidad y la historia de Concordia.

Una noche de coronaciones y reconocimientos

Uno de los momentos más esperados fue la elección de los nuevos Reyes de los Estudiantes. Leila Rebot y Jeremías Miño, ambos representantes del Bachillerato Artístico, fueron elegidos Reina y Rey de los Estudiantes 2026, protagonizando una particular doble coronación para la institución.

Como Virreina fue elegida Tatiana Alberro, de Bachillerato Humanista, mientras que Lautaro Vitori, de la Escuela Jesús Nazareno, fue elegido Virrey.

También se conocieron los resultados de los desfiles de carrozas:

Carrozas alegóricas

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🥇 1° puesto: Escuela Comercio 2 — “MAINÚ” -

🥈 2° puesto: Escuela Normal y Escuela Técnica 2 — “NERINA” -

🥉 3° puesto: Presos-Mitre — “KAIROS”

Carrozas humorísticas

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🥇 1° puesto: Escuelas Itatí, Dr. Esteban Zorraquín y San Roque — “ANTE ÚLTIMA PARADA” -

🥈 2° puesto: Escuela Comercio 2 — “SENTENCIA2” -

🥉 3° puesto: Bachillerato Artístico, Escuela Nacional y Creer — “AMORAMA”

De esta manera, una nueva edición de la Fiesta del Estudiante llegó a su gran cierre, manteniendo viva una celebración que desde hace 64 años tiene a los jóvenes como protagonistas y que continúa siendo parte de la identidad cultural de Concordia. Un reconocimiento que llegó antes de la celebración

La edición 2026 tuvo además un reconocimiento institucional especial. Días atrás, la Fiesta del Estudiante fue declarada de Interés Legislativo Provincial por la Cámara de Diputados de Entre Ríos, a partir de una iniciativa impulsada por CODESAL, y gestionada junto a la diputada provincial Carola Laner.

Esta declaración puso en valor la trayectoria de una celebración que comenzó en 1962 y que, generación tras generación, continúa convocando a estudiantes y familias de toda la región.

Desde la Corporación, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos a cargo de Mauricio Colello, se reafirma así el compromiso de acompañar a los jóvenes, respaldar sus iniciativas y estar presentes en aquellas propuestas que forman parte de la identidad de Concordia y la región.