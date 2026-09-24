CODESAL | Noticias

CODESAL acompañó el 12° Encuentro Intercolegial de Mini Carrozas y destacó el trabajo docente y de la Comisión Organizadora

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) acompañó la realización del 12° Encuentro Intercolegial de Mini Carrozas, una propuesta educativa y cultural que reunió a estudiantes de distintos establecimientos de Concordia y la región, en una jornada donde la creatividad, el aprendizaje y el trabajo en equipo fueron los grandes protagonistas.

El evento se desarrolló en el gimnasio de la Escuela de Comercio N°1, donde los alumnos presentaron las mini carrozas en las que volcaron los conocimientos adquiridos durante su trayectoria escolar, principalmente en la materia Tecnología. Cada proyecto estuvo acompañado por una historia creada especialmente por los propios grupos, fruto de semanas de entusiasmo, dedicación y trabajo colaborativo.

Por segundo año consecutivo, el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, junto al equipo de trabajo de la Corporación, decidió acompañar esta importante muestra, que representa además una puerta de entrada para que los estudiantes comiencen a ser parte de una de las tradiciones más significativas de nuestra ciudad: la Fiesta del Estudiante.

Desde el inicio de la organización, la Corporación brindó acompañamiento logístico e institucional y participó de la entrega de certificados y reconocimientos a todos los estudiantes.

En este marco, Eduardo Cristina destacó: “Quiero resaltar especialmente el enorme trabajo de los docentes de Tecnología, Artes Visuales y Lengua y Literatura, que son el motor de este proyecto. Y un reconocimiento muy especial a la Comisión Organizadora del Encuentro, que con un esfuerzo y una dedicación admirable sostiene desde hace 12 años una propuesta tan significativa para nuestra ciudad y toda la región”.

El compromiso del Gobierno de Entre Ríos

Desde CODESAL, organismo que depende de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, se fundamentó el acompañamiento a esta actividad en la decisión del Gobierno de Entre Ríos de respaldar políticas públicas que fortalezcan la educación, la cultura y el arraigo.

Acompañar el Encuentro de Mini Carrozas es acompañar a nuestros jóvenes, incentivar la creatividad, el trabajo en equipo, la conciencia ambiental y el sentido de pertenencia. Es además sembrar futuro, transmitiendo valores y tradiciones que nos identifican como concordienses y entrerrianos, y que son parte esencial de nuestra identidad. Los ganadores

Categoría A

1.º Puesto: Mariana — ESJA N.° 29 «Erich Poenitz» (1.° C)

2.º Puesto: El cerebro mágico — ESJA N.° 12 «Tte. Cnel. A. Datchary» (1.° A, B y C)

3.º Puesto: Comunicación. Un amor que supo esperar — ESJA N.° 29 «Erich Poenitz» (1.° C)

Categoría B

1.º Puesto: El murmullo de Salto Grande — ESA N.° 38 (2. ° Año)

2.º Puesto: El eco del ARA San Juan — ESA N.° 38 (2.° Año)

3.º Puesto: La Scaloneta: una historia que nos unió — ESJA N.° 12 «Tte. Cnel. A.Dachary» (2.° A y B)

Categoría C

1.º Puesto: Asertividad — E.E.T. N.° 1 «Brig. Gral. P. Echagüe» (207 C.B.)

2.º Puesto: Dos almas, un camino — E.E.T. N.° 1 «Brig. Gral. P. Echagüe» (207 C.B.)

3.º Puesto: INFINITI — Escuela Secundaria N.° 14 «Alejandro Carbó» (2.° 1.°)

Categoría D

1.º Puesto: El sueño de Tomás y el automotriz — E.E.T. N.° 1 «Brig. Gral. P.Echagüe» (301 C.B.)

2.º Puesto: Un viaje sin regreso — Instituto Nuestra Señora de los Ángeles D-53 (Capuchinos) (3.° C)

3.º Puesto: Más allá de las huellas — Instituto San José D-7 (3.° B)

Categoría E

1.º Puesto: DECIBELIA — Instituto Crear D-131 (3.°)

2.º Puesto: Planta Bot.— Escuela Secundaria N.° 5 «Salto Grande» (5.° B)

3.º Puesto: Parking — E.E.T. N.° 1 «Brig. Gral. P. Echagüe» (402 T.M.E.)

Además se premiaron y destacaron otros trabajos según distintas áreas, hubieron menciones específicas en relación a las materias: Artes Visuales, Lengua y Literatura y Tecnología.

Con estas acciones CODESAL reafirma su compromiso con el acompañamiento de iniciativas que generan espacios de participación para los jóvenes y que, a través de la educación, la creatividad y el trabajo colaborativo, fortalecen los vínculos entre las instituciones y la comunidad.