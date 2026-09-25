Codesal | Noticias

CODESAL ACOMPAÑÓ LA PRESENTACIÓN DE LA AGENDA DE LA FIESTA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE

La institución destacó el acompañamiento de CODESAL y de su presidente, Eduardo Cristina, para el desarrollo de las actividades que reúnen a las distintas colectividades de Concordia.

Este miércoles se llevó a cabo la conferencia de prensa de Inmigrantes Unidos de Concordia, donde se presentó oficialmente el cronograma de actividades de la Fiesta Provincial del Inmigrante, una de las celebraciones tradicionales más importantes de la ciudad.

Durante el encuentro, los representantes de Inmigrantes Unidos destacaron especialmente el acompañamiento y la predisposición de CODESAL, a través de su presidente, Eduardo Cristina, para colaborar con la realización de las distintas propuestas que forman parte de esta celebración.

En este sentido, se puso en valor la disposición de los espacios de CODESAL para el desarrollo de actividades de las colectividades, entre ellas la Noche de Luxemburgo, que tendrá lugar el martes 29 de septiembre a las 20:00 en el Salón de CODESAL, ubicado en el cuarto piso del Centro Cívico.

La agenda presentada contempla además la Noche Griega, el sábado 26 de septiembre a las 20:00 en el Museo de la Imagen; la tradicional Marcha de las Antorchas, el domingo 27 a las 19:00 en la Plazoleta de las Colectividades; y la Fiesta Provincial del Inmigrante, que se desarrollará los días 2, 3 y 4 de octubre en el Atanasio Bonfiglio.

La conferencia contó con la presencia de referentes de las distintas colectividades y funcionarios, quienes acompañaron la presentación de una agenda que busca poner en valor la diversidad cultural y las tradiciones que forman parte de la identidad de Concordia.

Desde CODESAL, organismo bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos, a cargo de Mauricio Colello, se continúa acompañando a las instituciones y organizaciones de la comunidad, poniendo a disposición sus espacios y recursos para el desarrollo de propuestas culturales, sociales y comunitarias.

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