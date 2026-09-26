La ceremonia correspondió a la 48.ª promoción de Profesoras de Nivel Inicial y a la tercera promoción de Profesoras de Educación Primaria. Además, se reconoció a docentes que cumplieron 25 años de su egreso.

La Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) acompañó el Acto de Colación del Instituto de Profesorado Hermano Septimio, una ceremonia que reunió a la comunidad educativa para celebrar la culminación de una nueva etapa de formación profesional y reconocer la trayectoria de docentes de la institución.

Durante el acto fueron agasajadas las egresadas de la 48.ª promoción de Profesoras de Nivel Inicial y de la tercera promoción de Profesoras de Educación Primaria, quienes recibieron sus diplomas luego de completar su formación académica.

La ceremonia también tuvo un momento especial para las docentes que celebraron sus Bodas de Plata, al cumplirse 25 años de su egreso en 2001. El reconocimiento permitió poner en valor sus trayectorias profesionales y el compromiso sostenido con la educación a lo largo de estos años.

En su discurso, el rector del Instituto, Lic. Nicolás Sampieri, destacó el valor de la esperanza, la iniciativa y el cambio como pilares de la tarea docente, y reflexionó sobre la educación como un acto de esperanza y compromiso con las nuevas generaciones.

“Las semillas que hoy cultivan en las mentes y en los corazones de los más pequeños florecerán en un futuro que quizás no lleguen a ver. Sin embargo, la falta de inmediatez no debilita nuestra tarea, la ennoblece”, expresó Sampieri.

En representación de CODESAL, su presidente, Eduardo Cristina, hizo llegar sus felicitaciones a las egresadas por la culminación de esta importante etapa y destacó la tarea que desarrolla el Instituto de Profesorado Hermano Septimio en la formación de profesionales comprometidos con la educación.

Asimismo, Cristina valoró especialmente el vínculo institucional construido entre CODESAL y el Instituto, así como el trabajo articulado desarrollado durante el último año, y manifestó la voluntad de continuar fortaleciendo los espacios de cooperación entre ambas instituciones.

“Queremos hacer llegar especialmente nuestro reconocimiento a las egresadas, felicitándolas por la culminación de esta importante etapa de formación y alentándolas a transitar el camino profesional que comienza con el mismo compromiso, vocación y dedicación que las ha acompañado durante su trayectoria académica”, expresó Eduardo.

Desde CODESAL se destacó la importancia de acompañar a las instituciones educativas de la comunidad y de continuar generando vínculos de cooperación que contribuyan a la formación, el desarrollo y la generación de nuevas oportunidades.

El acto culminó con el reconocimiento a las nuevas profesionales que comienzan su camino en la docencia y a quienes, luego de 25 años de trayectoria, continúan dejando su huella en el ámbito educativo.