CODESAL | Noticias CODESAL ACOMPAÑÓ UNA NUEVA EDICIÓN DE LA FIESTA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE Y RECONOCIÓ LA TRAYECTORIA DE YAMILE LATOUR

Este fin de semana se llevó adelante la 33ª Fiesta Provincial del Inmigrante, una celebración que volvió a reunir a las distintas colectividades para compartir y poner en valor las raíces, las historias y las tradiciones que forman parte de la identidad de nuestra comunidad.

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), junto a su presidente Eduardo Cristina, estuvo presente durante las tres jornadas, acompañando el desarrollo de esta tradicional celebración que año tras año convoca a vecinos y visitantes en torno a la cultura, la gastronomía y las expresiones artísticas.

La propuesta contó con una variada agenda con shows en vivo, bandas, ballets de las distintas colectividades y un patio gastronómico donde el público pudo disfrutar de los sabores representativos de las diferentes comunidades que mantienen vivas sus costumbres.

Uno de los momentos centrales fue la elección de las nuevas representantes. En las instalaciones del Centro de Convenciones, la corona fue para Amiela Mendelovich Visnevetzky, de la Colectividad Judía, elegida como nueva Reina Provincial del Inmigrante. La flamante soberana fue coronada por la reina saliente, Jazmín Busto Famularo.

La nueva corte quedó conformada de la siguiente manera: - Reina: Amiela Mendelovich Visnevetzky (Colectividad Judía) - Vice Reina: Camila Sofía Rodríguez Willatt (Colectividad Española) - 1° Princesa: Oriana María Agostina Fernández Nogueira (Colectividad Brasilera) - 2° Princesa: Zoe Naiara Schvint Tarabini (Colectividad Alemana) - 3° Princesa: Aldana Geraldine Romeau Meza (Colectividad Francesa) - Miss Elegancia: Mailén Briceño Daleve (Colectividad Suiza) - Miss Simpatía: Nicole Agustina Rolón Besel (Colectividad Vasca) - Anfitriona: Ana Abril Rodríguez Bogado (Agrupación Alas de Mi Patria)

*RECONOCIMIENTO A UNA TRAYECTORIA QUE DEJA HUELLA*

En el marco de la fiesta, CODESAL, a través de su presidente Eduardo Cristina, hizo entrega de un merecido reconocimiento a la Sra. Yamile Latour, Presidenta de Inmigrantes Unidos de Concordia.

El homenaje destaca su incansable trayectoria, su profundo compromiso y su permanente labor en la promoción, preservación y difusión de la cultura de las colectividades.

“Yamile representa el esfuerzo de tantos años dedicados a mantener vivas nuestras raíces y a poner en valor la riqueza de la diversidad cultural que nos une. Desde CODESAL queremos resaltar, además, el enorme trabajo en equipo de toda la gran familia de Inmigrantes Unidos de Concordia, una institución ejemplo de unidad, solidaridad y amor por nuestras tradiciones” expresó el funcionario provincial Eduardo Cristina.

Una nueva edición que vuelve a poner en el centro las raíces de quienes llegaron a nuestro país en busca de un futuro mejor y que, con el paso de las generaciones, fueron construyendo una comunidad enriquecida por el encuentro de diferentes culturas.

De esta manera, CODESAL, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos, continúa acompañando y poniendo en valor aquellas celebraciones que mantienen vivas nuestras raíces y fortalecen los lazos de la comunidad.