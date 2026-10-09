CODESAL | NOTICIAS, anuncia un nuevo llamado a licitación para la concesión de tres paradores en el Lago de Salto Grande

*CODESAL anuncia un nuevo llamado a licitación para la concesión de tres paradores en el Lago de Salto Grande*

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) comunica la apertura de un nuevo llamado a licitación pública para la concesión de tres paradores en distintos espacios del Lago:

*- Playa Palmeritas- Camping Las Palmeras- Termas de Punta Viracho*

La *apertura de sobres de* *Playa Palmeritas y Camping Las Palmeras se realizará el 22/10/2026 a las 10:00* y la *apertura de sobres de Termas de Punta Viracho será el mismo día a las 11:00, ambas en las oficinas de la Corporación.* Las personas interesadas podrán solicitar los pliegos y obtener información adicional a través del Área Contable de CODESAL, mediante el correo electrónico: areacontablecodesal@entrerios.gov.ar

Con este nuevo llamado a licitación pública, CODESAL y el Gobierno de Entre Ríos continúan promoviendo el fortalecimiento de la infraestructura turística del Lago de Salto Grande, impulsando acciones que acompañan el crecimiento del sector y fomentan nuevas oportunidades para el desarrollo local.

En este marco, se convoca a las personas interesadas a presentar sus propuestas para la concesión de las cantinas, alentando la incorporación de alternativas que contribuyan a diversificar la oferta existente y a mejorar la experiencia de quienes visitan el Lago.