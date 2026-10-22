*CODESAL firmó un convenio de colaboración con la Asociación Hotelera y Gastronómica de Concordia*

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) renovó el convenio marco de colaboración con la Asociación Hotelera y Gastronómica de Concordia (AHGC), con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto para impulsar el turismo y promover el desarrollo de la región de Salto Grande.

El acuerdo fue suscripto por el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, y el presidente de la AHGC, Leandro Lapiduz, y establece un marco de cooperación para desarrollar acciones vinculadas al turismo, la recreación y la promoción de los atractivos locales.

En este sentido, se destaca la valiosa labor que viene desarrollando la Asociación Hotelera y Gastronómica de Concordia en nuestra ciudad y la región. Con una fuerte vocación de servicio, la entidad impulsa el crecimiento y la profesionalización del sector a través de una amplia propuesta de capacitaciones que se dictan en su sede, promoviendo la formación continua, el intercambio de conocimientos y la mejora en la calidad de los servicios. Un trabajo sostenido que resulta fundamental para responder a las nuevas demandas del turista, potenciar la oferta local, generar empleo y consolidar a Concordia y la región de Salto Grande como destinos turísticos de referencia.

A través de este convenio, ambas instituciones buscan fortalecer la articulación público-privada, generar nuevas oportunidades de colaboración y potenciar la difusión de los espacios turísticos de la región, entre ellos las Termas del Ayuí y las Termas de Punta Viracho.

Asimismo, el acuerdo contempla el intercambio de conocimientos, acciones de capacitación conjunta y el desarrollo de iniciativas que contribuyan al crecimiento del sector turístico local.

Esta firma se enmarca en el objetivo de CODESAL, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación de la Provincia de Entre Ríos, a cargo de Mauricio Colello, de continuar fortaleciendo los vínculos con instituciones y actores de la comunidad, entendiendo que el trabajo articulado es una herramienta fundamental para potenciar el turismo y contribuir al desarrollo de Concordia.