CODESAL | NOTICIAS CODESAL firmó un nuevo convenio de colaboración con el Círculo de Oficiales de la Prefectura Naval Argentina*El acuerdo busca promover el turismo, la recreación y fortalecer el vínculo institucional

El acuerdo busca promover el turismo, la recreación y fortalecer el vínculo institucional que ambas entidades vienen construyendo.

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) firmó un convenio marco de colaboración con el Círculo de Oficiales de la Prefectura Naval Argentina (COPNA), con el objetivo de impulsar iniciativas conjuntas vinculadas al turismo, la recreación y el esparcimiento.

El acuerdo fue suscripto por el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, y el delegado del COPNA, Juan Antonio Cassino, en el marco de las políticas de promoción y desarrollo turístico que lleva adelante el Gobierno de Entre Ríos en la región de Salto Grande.

Este convenio viene a formalizar y profundizar un trabajo articulado que la Corporación y la Prefectura Naval Argentina vienen desarrollando a lo largo de toda la gestión, con un diálogo permanente y una excelente relación con los altos mandos locales. Una labor conjunta en distintos temas vinculados a la seguridad, el cuidado del perilago y el ordenamiento de los espacios comunes, que hoy se traduce en un nuevo paso de cooperación institucional.

Entre los principales puntos, el convenio contempla beneficios para los socios del Círculo de Oficiales que deseen acceder a los complejos termales gestionados por el organismo provincial. Quienes acrediten residencia en el departamento Concordia podrán acceder mediante un pase libre, mientras que los socios residentes fuera del departamento contarán con una tarifa equivalente a la categoría de turistas locales.

Asimismo, el acuerdo establece un marco general de cooperación para desarrollar actividades e iniciativas de manera conjunta, tanto en el ámbito local como nacional, orientadas a fortalecer el acceso a propuestas turísticas y recreativas.

De esta manera, CODESAL, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos, a cargo de Mauricio Colello, continúa impulsando vínculos institucionales que contribuyen al desarrollo turístico y al crecimiento de la región de Salto Grande, mediante acuerdos que amplían las oportunidades de acceso y ponen en valor sus complejos y servicios.