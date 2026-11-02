CODESAL ACOMPAÑÓ EL CAMPEONATO ENTRERRIANO DE AGUAS ABIERTAS EN EL LAGO DE SALTO GRANDE*

La competencia se desarrolló en el Camping Las Palmeras y reunió a nadadores federados de toda la provincia, en una jornada que volvió a posicionar a la región de Salto Grande como sede de eventos deportivos provinciales.

Con el acompañamiento de la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), se disputó este fin de semana el Campeonato Entrerriano de Aguas Abiertas en el Camping Las Palmeras.

La jornada contó con la presencia del presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, quien acompañó el desarrollo de la competencia, reafirmando el compromiso de la institución con el impulso de eventos que promueven el deporte y el turismo en la región.

El campeonato, destinado a nadadores con licencia nacional o provincial y supervisado por la Federación Entrerriana de Natación (FEN), incluyó diferentes categorías, desde infantiles de 10 y 11 años hasta primera y categorías máster, con participantes desde los 26 años hasta mayores de 70.

Las pruebas se disputaron en distancias de 1.000, 2.000, 3.000 y 5.000 metros, de acuerdo con cada categoría, sobre un circuito boyado dispuesto frente al camping.

En la clasificación general por equipos, el primer puesto fue para el Centro Integral de Natación (CIN) de Concordia, seguido por Paraná Rowing Club, que obtuvo el segundo lugar, y la Asociación del Litoral de Natación (ALN) de Paraná, que completó el podio en el tercer puesto.

La realización de este campeonato representa un nuevo impulso para el desarrollo de las actividades deportivas en el Lago de Salto Grande y reafirma las condiciones de sus espacios naturales e infraestructura para recibir competencias de alcance provincial.

Los participantes y delegaciones de toda la provincia destacaron las nuevas instalaciones del Camping Las Palmeras y valoraron especialmente el acompañamiento permanente de Eduardo Cristina y su equipo durante toda la jornada.

CODESAL, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos, a cargo de Mauricio Colello, continúa trabajando para acompañar a las instituciones deportivas y promover propuestas que integren deporte, turismo y recreación, fortaleciendo el posicionamiento del Lago de Salto Grande como escenario de eventos durante todo el año.

Luis Diaz, presidente de la Federación Entrerriana de Natación; Eduardo Cristina, presidente de CODESAL; Anibal Moran organizador del evento.