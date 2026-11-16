*CODESAL y UADER fortalecen el trabajo conjunto a través de un nuevo convenio*

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) firmaron un Convenio Marco de Colaboración Mutua, con el objetivo de fortalecer los vínculos institucionales y promover acciones conjuntas en beneficio de la comunidad.

El acuerdo fue suscripto por el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, y el rector de la UADER, Luciano Filipuzzi, establece un marco de cooperación orientado al intercambio de conocimientos, la capacitación, la formación y el impulso de actividades educativas, científicas, culturales y sociales.

Este convenio es una muestra más de la gran apertura institucional que CODESAL viene sosteniendo desde el inicio de esta gestión. Una apertura con un objetivo claro y un rumbo definido: trabajar en equipo, articular con instituciones, y construir vínculos sólidos entre lo público, lo académico y lo privado para generar oportunidades reales para la región.

En ese sentido, ambas instituciones se comprometen a aportar, desde sus respectivos ámbitos, conocimientos, capacidades y recursos para el desarrollo de proyectos e iniciativas conjuntas, aprovechando sus experiencias y fortalezas.

Como primer resultado concreto de este trabajo articulado, también se avanzó en la realización de talleres de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades, junto a la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la UADER, destinados a la comunidad de Concordia. Se trata de propuestas que buscan acercar herramientas y conocimientos vinculados al cuidado de la salud, la prevención y la incorporación de hábitos de vida saludables.

La firma de estos convenios constituye una oportunidad para ampliar la presencia de propuestas educativas y de formación en la región, favoreciendo el acercamiento entre las instituciones académicas y la comunidad, y generando nuevos espacios de participación y aprendizaje.

Desde CODESAL, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos a cargo de Mauricio Colello, se continúa trabajando con esta misma línea: puertas abiertas, trabajo en equipo y articulación institucional y público-privada, consolidando una gestión comprometida con el crecimiento de la región y con más oportunidades para todos.