CODESAL | NOTICIAS - LICITACIÓN

CODESAL anuncia el segundo llamado a licitación para la concesión de dos paradores en el Lago de Salto Grande

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) comunica la apertura del segundo llamado a licitación pública para la concesión de los siguientes espacios del Lago: - Camping Las Palmeras - Termas de Punta Viracho

La apertura de sobres de Camping Las Palmeras se realizará el 06/11/2026 a las 10:00 y la apertura de sobres de Termas de Punta Viracho será el mismo día a las 11:00, ambas en las oficinas de la Corporación.

Las personas interesadas podrán solicitar los pliegos y obtener información adicional a través del Área Contable de CODESAL, mediante el correo electrónico: areacontablecodesal@entrerios.gov.ar

Esta convocatoria refuerza el compromiso de la Corporación y el del Gobierno de Entre Ríos con el desarrollo turístico de la región, generando oportunidades para emprendimientos locales y mejorando los servicios en el Lago de Salto Grande.

Se invita a todos los interesados a participar y contribuir al fortalecimiento de uno de los destinos más destacados de nuestra provincia.