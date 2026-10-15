COMENZARON LAS OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN Y BACHEO EN CALLE TAVELLA

La intervención contempla la reconstrucción completa del paquete estructural en parte del tramo a intervenir. Los trabajos comprenden el fresado de la capa asfáltica; demolición de reparaciones hechas con hormigón y del lomo de burro existente y la ejecución de una base de suelo cemento para finalizar con una carpeta asfáltica en caliente.

Además se prevé la renovación y ampliación de las redes de agua y cloaca, de conexiones domiciliarias y colocación de válvulas e hidrante.

Durante una recorrida por el lugar, el intendente Francisco Azcué destacó la importancia de la obra para uno de los sectores de mayor circulación de la ciudad: “esta intervención se realiza en el marco del Plan de Infraestructura, en una zona muy transitada, con muchos comercios, donde también tenemos una universidad y el paso de líneas de colectivos. Era imperioso avanzar con esta obra”.

“Los trabajos se van realizando de acuerdo a una planificación, con una intervención integral que permite asegurarnos que no tengamos que volver en un tiempo a romper. Las obras en distintos puntos de la ciudad avanzan a buen ritmo y estamos muy satisfechos con los resultados” puntualizó Azcué.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, explicó que “se están realizando trabajos de repavimentación en el primer tramo de calle Tavella; bacheo en gran escala del segundo tramo que llega hasta la calle Gregoria Pérez. Se hace todo un proceso de recalado, restitución de cemento, se tratan bien las bases y por último, es el asfaltado”.

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