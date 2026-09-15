*COMENZARON LOS TRABAJOS DE SANEAMIENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE MOULINS EN EL BARRIO SARMIENTO*

La Municipalidad de Concordia avanza a buen ritmo en la ejecución del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, el cual contempla importantes frentes de obras viales, con pavimentación de cuadras financiadas con recursos propios.

Una característica clave de estos proyectos es que, previo a la colocación del pavimento definitivo, se ejecutan tareas de saneamiento que incluyen la renovación total de redes de agua potable y desagües cloacales, cordón cuneta y badenes, para garantizar la durabilidad de la infraestructura y evitar futuras roturas.

En el marco de la I etapa, comenzaron los trabajos en calle Moulins, entre boulevard Yuquerí y calle Vera Peñaloza, en el barrio Sarmiento. Se trata de una arteria importante ya que la misma conecta establecimientos educativos, un Centro de Salud, el Polideportivo Víctor Oppel, y el Polo Productivo.

“Estamos trabajando todos los días para dar respuestas a los vecinos” remarcó el intendente Francisco Azcué, al recorrer el lugar. “Esta es la primera etapa del Plan de Infraestructura y Desarrollo y una vez que concluya el pavimento en calle Moulins, comenzarán los trabajos en Villa Adela, que se van a sumar a las obras se están haciendo, por ejemplo, en la zona noreste o en calles como La Pampa, JJ. Valle, que están pronto a inaugurarse, o calle Paula Albarracín”.

Tras recordar que ya se abrieron las ofertas de la etapa III, que comprende calle Laprida entre calles Italia y Sara Neira y calle Mario Gatto, entre calles Laprida y Monseñor Tavella, por un presupuesto oficial de 1.900 millones de pesos, Azcué afirmó que “acá se vuelcan los recursos que ingresan a la Municipalidad cuando los concordienses cumplen con sus obligaciones. Vamos a seguir por este camino que lo podemos hacer con un Municipio ordenado y a medida que pase el tiempo, vamos a tener cada vez más capacidad de obra”.

Por su lado, el secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, sostuvo que “estamos muy conformes con el ritmo de trabajo que se viene llevando. Tenemos avanzadas las etapas I y II; estamos evaluando las ofertas de la etapa III y ya estamos trabajando en el armado del proceso de licitación de la etapa IV, que es la última de este año pero además, estamos definiendo las del 2027”.

“A medida que se van terminando las cuadras de pavimento, son calles a las que la Municipalidad no tiene que destinarles recursos para su mantenimiento y podemos ocupar esos recursos en otras arterias de la ciudad. El caso de calle Moulins, como las otras que están en ejecución, conectan escuelas, centros de salud, clubes y brindan un acceso seguro a la zona céntrica” aseguró Esquibel.

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