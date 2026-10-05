*COMENZÓ “ESTRATEGIA COMERCIAL Y VENTAS”, EL NUEVO MÓDULO DE CONCORDIA.NEGOCIOS*

Al cierre de la semana anterior, comenzó el tercer módulo del programa Concordia.Negocios, denominado “Estrategia Comercial y Ventas”, una propuesta orientada a brindar herramientas concretas para mejorar los procesos comerciales y transformar oportunidades de venta en nuevos clientes.

Durante el primer encuentro, los participantes comenzaron a trabajar sobre la construcción de su propio embudo de ventas, identificando las distintas etapas del proceso comercial: quién conoce el negocio, quién consulta, quién compra y quién vuelve. A partir de este análisis, también trabajarán en la definición de los canales más adecuados para cada etapa y en una primera estimación de conversión.

La propuesta incluye además el desarrollo del argumento de venta y la definición de metas comerciales a 90 días, tomando como punto de partida el embudo construido por cada participante.

Como resultado práctico, quienes participan del módulo obtendrán un embudo de ventas propio, un guion de venta y metas comerciales preliminares a 90 días, herramientas pensadas para aplicar directamente en sus emprendimientos y PyMEs.

El secretario de Desarrollo Productivo, Sebastián Arístide, destacó la continuidad del programa y el enfoque práctico de la propuesta: “Concordia.Negocios busca que cada encuentro deje herramientas concretas que los emprendedores puedan llevar directamente a sus negocios. Trabajar sobre ventas y comercialización es fundamental para transformar una buena propuesta en una actividad sostenible, con objetivos claros y una estrategia definida”.

Con este nuevo módulo, Concordia.Negocios avanza en su propuesta de formación práctica, articulando con instituciones educativas y profesionales especializados para acompañar a emprendedores y PyMEs en los distintos desafíos que plantea la gestión y el crecimiento de sus negocios.

La capacitación tendrá su segundo y último encuentro el próximo jueves 8 de octubre, en la Sede UNER, y está a cargo de los ingenieros Mauricio Nabone y Gonzalo Velazco, de la UTN – Cátedra Marketing.

De esta manera, el Municipio continúa fortaleciendo espacios de capacitación vinculados al desarrollo productivo, la profesionalización y la generación de nuevas oportunidades para el sector emprendedor y empresarial de Concordia a través del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario.

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