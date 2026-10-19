*COMENZÓ LA ATENCIÓN DEL REGISTRO CIVIL MÓVIL EN CONCORDIA*

Con el objetivo de facilitar el acceso a los trámites de documentación y acercar los servicios del Estado a los vecinos de diferentes sectores de la ciudad, la Municipalidad de Concordia, en conjunto con la Dirección General del Registro Civil del Gobierno de Entre Ríos, llevan adelante un abordaje territorial en distintos barrios de la ciudad con la presencia del Registro Civil Móvil.

Durante las jornadas, los vecinos pueden realizar trámites vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI), entre ellos nuevos ejemplares, actualizaciones de 5 a 8 años y de 14 años, cambios de domicilio y nuevos ejemplares por errores en el documento.

Este lunes la actividad se concentró en La Bianca, donde el intendente Francisco Azcué, destacó la posibilidad de acercar los servicios a los barrios “para que aquellos que no pueden ir hasta el Registro Civil, realicen los trámites con esta modalidad, en un horario extendido”.

“Esto genera cercanía con los vecinos por un lado pero también, la posibilidad de trabajar conjuntamente con instituciones u organizaciones de la ciudad, como en este caso, con el club del barrio, generando un compromiso, desde el lugar que nos corresponde a cada uno” remarcó Azcué.

*CRONOGRAMA*

El operativo se desarrolla hasta el 23 de octubre, con jornadas de atención que van de 8:00 a 15:00 horas y por orden de llegada.

- 20 de octubre: Iglesia Nueva Vida, Bv. Yuquerí N.º 2362, barrio Esperanza. - 21 de octubre: Gimnasio de la Escuela N.º 44 / Gruta de Lourdes, 25 de Mayo N.º 156. - 22 de octubre: Club Defensores Nebel, Av. Chajarí y Coldaroli, barrio Nebel. - 23 de octubre: Casa del Bicentenario Víctor Oppel, Moulins N.º 1779, barrio Sarmiento.

Las personas que no cuentan con los recursos económicos para abonar el trámite, no quedan excluidas de realizarlo, ya que se contempla la gratuidad por motivos de vulnerabilidad social.