*Producir asfalto propio significaría para el Municipio un ahorro de un 40% en recursos que se podrían reinvertir en más obras, llegando a más barrios con infraestructura vial.*

Con una inversión que supera los 1.200 millones de pesos, la Municipalidad de Concordia, en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario (PID) y con recursos propios, adquirió una nueva planta asfáltica, la cual está siendo instalada dentro del Parque Industrial.

El equipamiento, que funcionará a gas y que cuenta con tecnología de última generación, tendrá una capacidad de producción de 80 toneladas de asfalto caliente por hora lo que permitirá dar ritmo a la producción y ejecución de obras de pavimentación, bacheo y mantenimiento vial.

El intendente Francisco Azcué sostuvo que “esta es una de las inversiones más importantes y es 100% con recursos municipales. Concordia necesita tener una planta de asfalto y, en este caso, una de última generación que nos va a permitir tener más capacidad para hacer obras, asfaltar y bacheo”.

Asimismo destacó que esto es posible “por un lado, gracias al esfuerzo y responsabilidad de los concordienses que cumplen con sus obligaciones y por otro, es el fruto de una administración correcta, ordenada, con innovación y tecnología, que nos permite decirles a los vecinos que los recursos vuelven a la ciudad. Para el 2027 hemos proyectado el doble de recursos municipales para obras y en ello esta nueva planta tendrá un rol más que importante”.

Por su parte, el secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda Pablo Ferreyra, indicó “desde el inicio de la gestión la prioridad para nosotros fue administrar de manera adecuada los recursos municipales, con transparencia y mucho profesionalismo. Esto es un trabajo en equipo y esta planta asfáltica es un componente muy importante para todo lo que está planificado y previsto para el desarrollo de la ciudad”.

El subsecretario de Mantenimiento de Obras Viales Bruno Gaztambide, destacó que la nueva planta permitirá duplicar la capacidad de producción respecto al equipamiento actualmente disponible, que alcanza aproximadamente las 30 toneladas por hora.

Otro aspecto importante es que “su funcionamiento a gas permitirá optimizar los costos de producción. Actualmente se están realizando los trabajos necesarios para acondicionar el predio y garantizar toda la infraestructura requerida para el funcionamiento de la planta”.