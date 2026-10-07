*COMO RESULTADO DEL TRABAJO CONJUNTO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y VECINOS SE ESTÁ PAVIMENTANDO CALLE VICTORINO SIMÓN OESTE*

La Municipalidad de Concordia, a través de “Mi Cuadra PROGR.E.S.S.A.”, programa de desarrollo urbano e infraestructura barrial diseñado bajo un modelo de autofinanciación solidaria con los vecinos, está llevando adelante trabajos de pavimentación sobre calle Victorino Simón Oeste, entre Chabrillón y República del Brasil.

A través de este programa, los vecinos se ponen de acuerdo, se presentan en la Municipalidad para recibir asesoramiento técnico y se avanza en conjunto con la financiación y ejecución de la obra, que puede ser cordón cuneta, pavimento asfáltico, pavimento de hormigón, hormigón articulado y mejoras en iluminación.

“Con presencia en distintos barrios continuamos con las obras del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario. En este caso en particular lo hacemos junto a los vecinos por medio del Programa ‘Mi Cuadra PROGR.E.S.S.A.’, donde ellos financian el hormigón y la Municipalidad realiza los trabajos con recursos y mano de obra propia”, destacó el intendente Francisco Azcué.

Sobre este sector de la ciudad, zona noreste, el intendente sostuvo que son varias las intervenciones que se están realizando “y que le van mejorando la calidad de vida a los vecinos. Acá se pusieron de acuerdo, se acercaron al Municipio, trabajamos el proyecto en conjunto y hoy ya se está ejecutando”.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas Fernando Esquibel, explicó que una vez presentada la solicitud de los vecinos, “el Departamento de Ingeniería realizó el análisis técnico y lo mejor era hacer una losa de hormigón. Se trabajó con maquinaria y operarios municipales para hacer la intervención completa de esta cuadra que esperamos, condiciones climáticas de por medio, la semana próxima ya quede finalizada”.

Además de la pavimentación, la Municipalidad realizará un estacionamiento sobre calle Victorino Simón Oeste, casi Chabrillón, para facilitar el tránsito y permanencia de vehículos en el lugar.

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