Compromiso por Concordia se reunió con docentes y analizó los desafíos de la educación y el empleo

Integrantes de Compromiso por Concordia mantuvieron el sábado pasado una reunión con docentes y trabajadores de la educación para intercambiar opiniones sobre las problemáticas de la ciudad, conocer las inquietudes del sector y presentar los lineamientos de trabajo del espacio político.

El encuentro se desarrolló en el Punto de Encuentro de la agrupación, ubicado en Catamarca 420, y contó con la participación del presidente del partido, el contador Álvaro Sierra; la vicepresidenta, licenciada Silvia Dri, docente con amplia trayectoria en el ámbito educativo; y otros referentes de la organización.

Durante la reunión se expusieron los lineamientos de Compromiso por Concordia y su metodología de trabajo, en el marco de un intercambio sobre la coyuntura local y los principales desafíos que enfrenta la ciudad.

Según señalaron los dirigentes del espacio, entre los temas abordados estuvieron la educación, las problemáticas ambientales, la situación de los trabajadores municipales, los gastos y recursos del Municipio y la falta de oportunidades laborales en Concordia, especialmente por su impacto en el futuro de los jóvenes.

Desde la agrupación destacaron la importancia de generar instancias de diálogo con distintos sectores de la comunidad para conocer sus inquietudes y debatir propuestas vinculadas con las necesidades locales.

En otro tramo del encuentro, los referentes de Compromiso por Concordia repasaron distintos proyectos de ordenanza que el espacio ya presentó ante el Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal.

Las iniciativas, según detallaron, abarcan áreas como economía, finanzas, animales de compañía, calidad institucional y transparencia, entre otras cuestiones relacionadas con la gestión pública.

Además, adelantaron que en las próximas semanas presentarán tres nuevos proyectos, con propuestas que, según afirmaron, apuntan a dar respuestas concretas a las necesidades de los vecinos.

"Hemos elaborado propuestas concretas que benefician a los vecinos y que se pueden implementar ya mismo. Son propuestas de gestión concretas y efectivas", expresaron desde el espacio político.

Fuente: Ciudad Satélite noticias

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