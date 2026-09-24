*CON IDENTIDAD PROPIA, CONCORDIA SE PRESENTA EN LA FIT 2026 *

La ciudad participará de la 30ª edición de la Feria Internacional de Turismo con una propuesta que combina promoción, gastronomía, cultura y encuentros profesionales.

Concordia será parte de la FIT 2026, que se desarrollará del 26 al 29 de septiembre en La Rural de Buenos Aires, donde presentará su propuesta turística en el stand 1340 de la Provincia de Entre Ríos. Durante las jornadas abiertas al público, el espacio contará con degustaciones de productos regionales, folletería y material promocional de Concordia y de los destinos que son parte del corredor de la región Salto Grande.

*EL CARNAVAL DE CONCORDIA LLEGA A LA FIT*

La agenda de actividades tendrá como protagonista a la identidad cultural de la ciudad. El sábado 26, a las 15.30, la Comparsa Emperatriz, la última campeona del Carnaval de Concordia, realizará una presentación en el espacio exterior de la feria. A las 18 hs, la propuesta continuará dentro del predio.

*SABORES DE LA REGIÓN, PROTAGONISTAS*

El domingo 27, a las 16 h, será el turno de la gastronomía. La chef Evelyn Rein presentará una propuesta inspirada en los sabores y productos de la región, con “El río y la tierra”, un roll de boga relleno de puerro confitado y queso regional, acompañado de arroz cremoso con naranja, arándanos y salsa de frambuesas y pitaya; y “El atardecer de Concordia”, un postre de crema de mandarina, coulis de arándanos, nuez pecán, miel y perfume cítrico.

*UNA AGENDA PROFESIONAL PARA GENERAR NUEVOS VÍNCULOS*

El lunes 28 y martes 29, con la feria destinada exclusivamente a profesionales del sector, la ciudad desarrollará una agenda de reuniones y encuentros de trabajo con referentes e instituciones vinculadas al turismo, orientada a fortalecer vínculos y generar nuevas oportunidades de promoción y comercialización.

Horarios

Sábado 26 y domingo 27: de 14hs a 21hs, abierto al público.

Lunes 28 y martes 29: de 10hs a 19hs, exclusivo para profesionales.

Stand 1340 – Provincia de Entre Ríos.

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