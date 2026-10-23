*CON LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE 6 DE CABALLERÍA CONTINÚAN LAS OBRAS EN LA ZONA NORESTE DE CONCORDIA*

En el marco de la Etapa II del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario (PID), la Municipalidad de Concordia ejecuta, con recursos propios, trabajos integrales de pavimentación, saneamiento pluvial y renovación de redes de agua y cloacas en arterias claves de la zona noreste.

Esta semana se realizaron los trabajos de pavimentación de calle 6 de Caballería, entre boulevard San Lorenzo y calle Chabrillón, que contempló la reconstrucción de cordones cuneta en mal estado; la construcción de nuevos cordones cuneta y badenes en sectores que no contaban con esta infraestructura.

El intendente Francisco Azcué estuvo en el lugar, dialogando con vecinos: “son ellos los que nos van marcando las prioridades por eso venimos a hablar, les informamos sobre lo que estamos haciendo y también lo que proyectamos. Este Plan de Infraestructura no solo se va a sostener sino que además, va a seguir creciendo y llegando a diferentes barrios”.

“Tener estabilidad y orden administrativo, nos permite planificar. No desconocemos que hay muchos barrios que necesitan infraestructura, mejores servicios, para tener mejor calidad de vida y en eso estamos trabajando” destacó Azcué.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas Fernando Esquibel explicó que los trabajos sobre 6 de Caballería, avanzaron dentro de los tiempos esperados “lo que nos permite seguir en otros sectores contemplados en esta etapa como ser calle San Juan, entre calle M. Arruabarrena y calle Etchevehere o calle Belgrano, entre San Lorenzo y Salto Uruguayo”.

La segunda etapa del PID comprende también calle Hipólito Yrigoyen entre calle Etchevehere y calle O´Connor; calle O´Connor entre calle Hipólito Yrigoyen y Avda. Eva Perón. El objetivo es consolidar un anillo de circulación clave en la zona noreste de la ciudad.

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