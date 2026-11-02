*CON LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE MOULINS SE MEJORA EL ACCESO A ESCUELAS, CENTROS DE SALUD Y ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE FORMACIÓN*

En lo que es la etapa I del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, comenzaron los trabajos de pavimentación de calle Moulins, entre boulevard Yuquerí y calle Vera Peñaloza, en el barrio Sarmiento, favoreciendo de esta manera el acceso a establecimientos educativos, centros de salud, espacios de formación y deportivos, además de mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Los trabajos, como en cada uno de los sectores que se intervienen, comprendieron el recambio y modernización total de las redes de agua potable y los desagües cloacales y la construcción de cordón cuneta y badenes para optimizar los desagües pluviales superficiales.

“Esta es una obra que era muy esperada, que lo habíamos conversado con los propios vecinos, porque conecta escuelas, acceso a la salud, la práctica de actividades deportivas en el Polideportivo Víctor Oppel o de formación a través del Polo Productivo” afirmó el intendente Francisco Azcué.

Tras destacar las obras de saneamiento integral que se ejecutaron previamente a la pavimentación, Azcué remarcó que “cada paso es analizado, se toman muestras, porque queremos que los trabajos se hagan y queden bien, perduren. Estamos muy satisfechos al ver como avanzan las obras en distintos sectores de Concordia con el Plan de Infraestructura que vamos a seguir adelante y con más recursos”.

Por último el intendente sostuvo que durante las recorridas por las obras “aprovechamos a seguir dialogando con los vecinos y de esas conversaciones, van surgiendo cosas nuevas para el barrio que luego las trabajamos desde la Municipalidad”.

*RESULTADOS DE UNA ADMINISTRACIÓN ORDENADA*

Por su parte el secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda Pablo Ferreyra, resaltó que “acá se ven los resultados de cuando se gobierna administrando los recursos públicos con transparencia y honestidad, cuidando a los contribuyentes y haciéndolo de manera profesional, con equipos de trabajo que asumen responsabilidades con el objetivo de obtener resultados”.

Si hablamos de prioridades, “la principal es mejorarle la calidad de vida de los vecinos y ese fue, es y será el norte de la gestión: cuidar los recursos y administrarlos con responsabilidad y de manera ordenada. Estamos llevando adelante un 2026 con la mayor inversión en obras públicas con recursos propios, bajando la presión fiscal, simplificando trámites y facilitando aspectos administrativos a quienes apuestan, invierten y generan empleo en la ciudad y proyectamos un 2027 con el doble de recursos destinados a obras”.

El subsecretario de Obras Públicas Mateo Sastre indicó que con la pavimentación de calle Moulins y las obras de Villa Adela “estamos llegando al final de la I etapa del Plan de Infraestructura. De esta manera, cuando se terminen estos sectores, estaríamos concluyendo con la pavimentación de las primeras 37 cuadras, a las que hay que sumarles las otras etapas del PID, que en su totalidad, representan más de 100 nuevas cuadras pavimentadas en la ciudad”.

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